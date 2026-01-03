٣ کانوونی دووەم ٢٠٢٦ - ١٤:٣٩

ڕێبەری باڵای ئێران:

ناڕەزایەتی جیاوازە لە ئاژاوەگێڕی/ قسەی بازاڕییەکان دروستە

ڕێبەری باڵای كۆماری ئیسلامیی ئێران لە یەكەم كاردانەوەدا لەبارەی ڕووداوەکانی ئەمدواییەی ئێران ڕایگەیاند: ناڕەزایەتی مافێكی رەوایە، بەڵام ناڕەزایەتی دەربڕین جیاوازە لە ئاژاوەگێڕی.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئایەتۆڵڵا خامنەیی ڕاشیگەیاند: ئێمە لەگەڵ ناڕەزایەتییەكان قسە دەكەین و دەبێت بەرپرسانیش قسەیان لەگەڵ بكەن، بەڵام  لەگەڵ ئاژاوەگێڕ قسەكردن بێسوودە و دەبێت لە شوێنی خۆیان رابگیرێن. 
ڕێبەری وتیشی: بەناوی بازاڕ و بازاڕییەكانەوە ناتوانیت ڕووبەڕووی كۆماری ئیسلامی ببیتەوە؛ بەڵێ ئەم كۆبوونەوانە بەشێوەیەكی سەرەكی لە بازاڕەكانەوە بوو، قسەكانیشیان دروست بوو. 

ناوبراو ڕاشیگەیاند: ئەم گرانبوون و بەرزبوونەوە بێ حسابەی نرخی دراوی بیانی و جێگیرنەبوونی، كە كاسبكار نازانێت تەكلیفی چییە، سروشتی نییە، كاری دوژمنە.

