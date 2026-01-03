ناڕەزایەتی جیاوازە لە ئاژاوەگێڕی/ قسەی بازاڕییەکان دروستە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئایەتۆڵڵا خامنەیی ڕاشیگەیاند: ئێمە لەگەڵ ناڕەزایەتییەكان قسە دەكەین و دەبێت بەرپرسانیش قسەیان لەگەڵ بكەن، بەڵام لەگەڵ ئاژاوەگێڕ قسەكردن بێسوودە و دەبێت لە شوێنی خۆیان رابگیرێن.

ڕێبەری وتیشی: بەناوی بازاڕ و بازاڕییەكانەوە ناتوانیت ڕووبەڕووی كۆماری ئیسلامی ببیتەوە؛ بەڵێ ئەم كۆبوونەوانە بەشێوەیەكی سەرەكی لە بازاڕەكانەوە بوو، قسەكانیشیان دروست بوو.

ناوبراو ڕاشیگەیاند: ئەم گرانبوون و بەرزبوونەوە بێ حسابەی نرخی دراوی بیانی و جێگیرنەبوونی، كە كاسبكار نازانێت تەكلیفی چییە، سروشتی نییە، كاری دوژمنە.