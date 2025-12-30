٣٠ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٢:٣٦

ئۆجەلان داوا لە ئەنقەرە دەکات ڕۆڵێکی بنیاتنەر بۆ دیالۆگ لە سووریا بگێڕێتەبەر

ئۆجەلان داوا لە ئەنقەرە دەکات ڕۆڵێکی بنیاتنەر بۆ دیالۆگ لە سووریا بگێڕێتەبەر

ئۆجەلان داوای جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ۱۰ـی ئادار دەکات و داواش لە تورکیا دەکات، ڕۆڵێکی بنیاتنەر و کراوە بۆ دیالۆگ لە سووریا بگێڕێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەبدوڵا ئۆجه‌لان، ڕێبه‌ری زیندانیكراوی پارتی كرێكارانی كوردستان (PKK) لە پەیامی سەری ساڵدا، ئاماژەی دا بە پڕۆسەی یەکگرتنی نێوان هێزەکانی سووریای دیموكرا (SDF) و سوپای نوێی سووریا و ڕایگه‌یاند: "جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە دەبێتە هۆی ئاسانکاری و خێراترکردنی پرۆسەکە، زۆر گرنگە تورکیا ڕۆڵێکی ئاسانکاری و بنیاتنەر لەو پڕۆسەیەدا بگرێتە ئەستۆ".

لە پەیامەکەیدا، ئۆجەلان ڕایگەیاندووە، ئەم قۆناغە نوێیە دەبێتە سەردەمی ئازادیی ژن و یەکگرتنی گەلان لەگەڵ بەها دیموکراتییەکان لە ئاشتیدا.

سەبارەت بە پرسی کورد، ئۆجەلان چارەسەرییەکەی بە "ئاشتیی کۆمەڵایەتی و ڕێککەوتنی دیموکراتی"یەوە بەستەوە و هۆشداری دا لە بەکارهێنانی ڕێبازی سەربازی و ئەمنی.

لەبارەی دۆخی سووریاوە، ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە ئاماژەی بەوە دا، دیمەنە ئاڵۆزەکەی ئەو وڵاتە: "ڕەنگدانەوەیەکی ڕوونی پێویستیی دیموکراتیزەکردنە" و پشتیوانیی خۆی بۆ ئەو مۆدێلە سیاسییە دیموکراتییە دەربڕی کە بەپێی ئەو مۆدێلە، گەلان دەتوانن پێکەوە خۆیان بەڕێوەببەن، وەک لە چوارچێوەی لێکتێگەیشتنی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی دیمەشق لە ۱۰ی ئاداردا ئاماژەی پێکراوە.

هەروەها داوای لە تورکیا کرد لەم پرۆسەیەدا "ڕۆڵێکی ئاسانکار، بنیاتنەر و کراوە بۆ دیالۆگ" بگێڕێت. بە گوتەی ئەو، ئەمە هەم بۆ ئاشتیی ناوچەیی و هەم بۆ بەهێزکردنی ئاشتیی ناوخۆیی خۆی گرنگییەکی ژیانی هەیە.

ئۆجەلان لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە، نەتەوەپەرستی لە ماوەی سەدەی ڕابردوودا هاوشان لەگەڵ هێرشە ئیمپریالیستییەکان، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی ڕووبەڕووی پێکدادانی قووڵ، وێرانکاری و لێکترازانی کۆمەڵایەتی کردووەتەوە. ئەو گوتی: "ئەمڕۆ هەموو تایفەگەری و نەتەوەپەرستییە نەتەوەییەکانی ناوچەکە، ڕەگ و ڕیشەیان لەم مێژووە نزیک و پڕ لە ئازارەوە وەرگرتووە. بەداخەوە ستراتیژی 'پارچە بکە، بەڕێوەببە و هانی بدە'ی سیستەمی هەژموونگەرایی بە شێوازی جیاواز بەردەوامە".

 لە بەرامبەر ئەم مێژووەدا، ئۆجەلان دیدگای "ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتی" وەک "پێویستییەکی مێژوویی" و "دژەژەهرێک" بۆ ڕێگریکردن لە پێکدادانی نوێ پێشکەش دەکات.

News ID 226680

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha