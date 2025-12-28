٢٨ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:٠٣

بەئامادەبوونی بافڵ تاڵەبانی، چوارچێوەی هەماهەنگی کۆ بوویەوە

بەئامادەبوونی بافڵ تاڵەبانی، چوارچێوەی هەماهەنگی کۆ بوویەوە

چوارچێوەی هەماهەنگی بەئامادەبوونی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کۆ بوونەوە و کاندیدی جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران یەکلایی بکرێتەوە.

کوردپرێس: بڕیاربوو لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی و سەرۆکی یەکێتی  ناوی ئەو کەسانە یەکلایی بکرێنەوە کە بۆ پۆستی جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دیاریکراون، بەڵام تائێستا هیچ ناوێک ڕانەگەیەندراوە.

بەپێی زانیارییەکان، بەشێک لەسەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی داوایانکردووە موحسین مەندەلاوی، سەرۆکی هاوپەیمانی ئەساس، دووبارە پۆستی جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی پێبدرێتەوە.

هەروەها ئاژانسی "بغداد الیوم" بڵاویکردوەتەوە، هەر لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆدا پرسی کاندیده‌کانی پۆستی سه‌رۆک وه‌زیرانی عێراق تاوتوێ کراوه‌.

News ID 226667

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha