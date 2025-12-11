١١ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:٢٦

ئەرکی هێزەکانی ئەڵمانیا لە عێراق بۆ ماوەی ساڵێک درێژ دەکرێتەوە

ئەرکی هێزەکانی ئەڵمانیا لە عێراق بۆ ماوەی ساڵێک درێژ دەکرێتەوە

حکوومه‌تی ئه‌ڵمانیا بڕیاریدا ئه‌رکی هێزه‌کانی وڵاته‌که‌ی له‌ عێراق بۆ ماوه‌ی ساڵێک درێژبکاته‌وه‌.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وته‌بێژێک به‌ناوی وه‌زاره‌تی به‌رگری ئه‌ڵمانیاوه‌ ڕایگه‌یاند "ئه‌رکه‌ سه‌ربازییه‌که‌ی سه‌ربازانی ئه‌ڵمانیا تا ۳۱ی (کانونی دوه‌م/۱)ی ۲۰۲۷ درێژده‌کرێته‌وه‌، هیچ گۆڕانکارییه‌ک له‌ ژماره‌ی سه‌رباز و ڕاوێژکاران سروشتی ئه‌رکه‌کانیان ناکرێت".

بڕیاره‌که‌ی حکوومه‌تی ئه‌ڵمانیا پێویستی به‌ ڕه‌زامه‌ندی په‌رله‌مانی وڵاته‌که‌ی هه‌یه‌ و بڕیاریشه‌ له‌چه‌ند رۆژی داهاتوو ڕه‌وانه‌ی په‌رله‌مان بکرێت، به ‌مه‌به‌ستی په‌سه‌ندکردنی درێژکردنه‌وه‌ی ماوه‌ی ئه‌رکه‌کانی سه‌ربازانی ئه‌ڵمانیا له‌ عێراق.

حکوومه‌تی ئه‌ڵمانیا له‌ مانگی (ئه‌یلول/۹)ی ۲۰۲۴ بڕیاریدابوو ئه‌رکی هێزه‌کانی که‌ ژماره‌یان ده‌گاته‌ ۵۰۰ کارمه‌ند له‌ عێراق، بۆ ماوه‌ی ۱۵ مانگ واته‌ تا ۳۱ی (کانونی دوه‌م/۱)ی ۲۰۲۶ درێژ بکاته‌وه‌.

له‌ چوارچێوه‌ی هاوپه‌یمانی باکووری ئه‌تڵه‌سی (ناتۆ)، له‌ ساڵی ۲۰۲۰ه‌وه‌ هێزه‌کانی ئه‌ڵمانیا به‌شدارییان له‌ چاودێری ئاسمانی و کۆکردنه‌وه‌ی زانیاری هه‌واڵگریدا کردووه‌، بۆ هاوکاریکردنی هێزه‌کانی پێشمه‌رگه‌ و هێزه‌ عێراقییه‌کان.

News ID 226594

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha