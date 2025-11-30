نەوەی نوێ سەبارەت بە ئاڵۆزییەکانی لاجان بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا دەڵێت: دووبارە بوونەوەی ئەم ڕووداوانەو وەڵامدانەوەی خۆپیشاندەران بە چەک کە داوای مافێکی ئاسایی و یاسایی خۆیان دەکەن، سەلمێنەری ئەو ڕاستیەیە کە حکوومەتی ماوەبەسەرچوو لەئاست چارەسەری هەر کێشەیەکی هاووڵاتیاندا دەستەوەستانە.

نەوەی نوێ ڕاشیدەگەیەنێت: حکوومەتی ماوەبەسەرچوو مەبەستی نییە بەشێکی زۆر لە کێشەی هاووڵاتیان، بەتایبەتیش کێشەی بێکاریی گەنجان چارەسەر بکات، لەبری وەڵامدانەوەی داواکارییەکانیشیان بەشێوەیەکی مەدەنیانە کەچی بە چەک رووبەروویان دەبێتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، وەک فراکسیۆنی نەوەی نوێ جگە لە پشتیوانیان بۆ هەر خۆپیشاندان و نارەزاییەکی مەدەنیانەی دوور لە توندو تیژی، هاوکات داوا دەکەن کە تەقەکەران جا لە هەر هێزێک بن، رووبەرووی سزای خۆیان بکرێنەوە و هەردوو حزبی دەسەڵاتیش چیدی دەست هەڵبگرن لەوەڵامدانەوەی خۆپیشاندەران بە چەک و توندوتیژی و لە بری ئەوە دەرفەتی کاری ڕاستەقینە و دادپەروەرانە بۆ گەنجان و هاووڵاتیان دابین بکەن.