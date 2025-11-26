فەرامەرز ئەسەدی: لە قۆناغی زێڕینی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و تارانداین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەرامەرز ئەسەدی، سەرکۆنسوڵی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە هەولێر، لە کۆبوونەوەیەکدا کە بە ئامادەبوونی ژوورە بازرگانییەکان و سەرمایەگوزارانی هەردوولا بەڕێوەچوو، ڕایگەیاند: پەیوەندییە سیاسی و دیپلۆماسییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئێران ئێستا گەیشتووەتە بەرزترین ئاست و سەردانی بەرپرسە باڵاکانی وەک چوونی سەرۆکی هەرێم بۆ تاران و هاتنی سەرۆک کۆماری ئێران بۆ هەولێر، باشترین بەڵگەن بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستییە.

لەو چوارچێوەیەدا سەرکۆنسوڵی ئێران داوای لە بازرگانان و هەناردەکارانی وڵاتەکەی کرد، سوود لەم کەشە لەبارە وەربگرن و چالاکییەکانیان لە هەرێمی کوردستان فراوانتر بکەن، چونکە بەرپرسانی هەرێم دڵنیاییان داوە هەموو جۆرە هاوکاری و کارئاسانییەک پێشکەش دەکەن.

ناوبراو جەختی لەوە کردەوە، زەمینە لەبارە بۆ ئەوەی قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و پڕۆژە هاوبەشەکان لەوەی ئێستا هەیە باشتر بکرێت و هەردوولا دەتوانن لە سایەی ئەو متمانە سیاسییەی دروست بووە، پەرە بە پەیوەندییە ئابوورییەکانیان بدەن.