بەپێی هەواڵی کوردپێس، قوباد تاڵهبانی لهمیانی وتارێكدا له بانگهشهی حزبهكهی ڕایگهیاند: "زۆر بە داخەوەم کە دەڵێم کێشەی مووچە چارەسەر نەکراوە و ئەوەی هەیە تەنها پینەکراوە و لە کۆتایی ئەمساڵیش جارێکی دیکە کێشەکە سەرهەڵدەداتەوە، لە ئێستاوە خەڵکانێک داوا لە کاک بافڵ دەکەن بچێتە بەغدا و چارەسەرێکی بۆ بدۆزێتەوە".
ناوبراو ئاماژهی بهوهش كرد: "هەموو جارێک کاک بافڵ و یەکێتی بە ۱۸ کورسییەوە دەتوانن بە شێوەیەکی کورتخایەنیش بێت کێشەکە چارەسەر بکەن، ئاماژەیەکی ڕوونە بۆ ئەوەی ئەگەر بێتو یەکێتی بە کورسی و قورساییەکی زیاترەوە لە بەغدا ئامادەبێت، دەتوانێت کاری گەورە بکات".
قوباد تاڵهبانی وتیشی: "پێش دوو ساڵ وتم کێشەکانی هەرێم و بەغدا بە پینەوپەڕۆ چارەسەر ناکرێن، ئێستاش یەکێتی پێیوایە لە جیاتی پینەوپەڕۆ پێویستە کۆی پەیوەندییەکانی هەرێم و بەغدا لە چوارچێوەی نەشتەرگەرییەکی گەورەدا چارەسەر بکرێن، هەربۆیە دەڵێین یەکێتی کار دەکات تا کێشەی موچە و بودجە و هەمو کێشەکانی دیکە لە چوارچێوەی رێککەوتنێکی گشتگیری درێژخایەن چارەسەر بکات و داوای جێبەجێکردنی مادە بە ماددەی دەستور لەلایەن هەردو حکومەتی فیدڕاڵ و هەرێمەوە دەکات".
