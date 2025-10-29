لەبارەی پاشهاتی گۆڕانکارییەکان، PYD هۆشداری بە تورکیا دەدات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاڵدار خەلیل لە یەکەمین کۆنفرانسی کۆمۆنەکانی کانتۆنی جزیر کە لەلایەن ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتی کانتۆنی جزیری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا بەڕێوەدەچێت، بە ئاماژەدان بەوەی کە سیستەمی ئێستا دژی ژیانی ئاساییە، وتی: "ئەگەر ئەم ڕاستیانە نەبینین لە بارودۆخی ئێستا و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە تێناگەین. ۱۰۰ ساڵ پێش نەخشەی ناوچەکەیان دیاری کرد. لە ئەنجامدا ناکۆکی و ململانێ کەوتە نێوان گەلان و تا ڕۆژی ئەمڕۆ ململانێەکان بەردەوامن".

ناوبراو ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد، ئەوان ململانێکانی غەززە و سووریا قووڵتر دەکەنەوە، "ئێمەش لە نێوان ئەم ململانێکاندا شەڕ ئەزموون دەکەین، ئێمە ۵۰ ساڵە لە نێو شەڕداین، کاتێک جۆلانی لە دیمەشق دانرا گرووپە چەتەکانیش هێرشیان کردە سەرئێمە چوونکە وتیان ئێوەش وەک ئێمە دەبن، دواتر رێبەر ئاپۆ دەستێوەردانی کرد، ڕێبەر ئاپۆ دەڵێت (من دەبینم بارودۆخی ناوچەکە بەرەو خراپتر دەڕوات) راگەیەندراوەکەی ڕێبەر ئاپۆ بۆ وەستاندنی شەڕ لە بەنداوی تشرین کاریگەری لەسەر پلانە نێونەتەوەییەکانیش دانا".

ئاڵدار خەلیل ڕوونیشی كرده‌وه‌: "ئێستا دەیانەوێت دەستوەردان لە دۆخی تورکیا بکەن، ڕێبەر ئاپۆ هەموو ئەمانەی بەراوەرد کردوە، بۆ ئەوەش دەبێت دەستووری بنەڕەتی تورکیا بگۆڕدرێت، ئێمە بەساڵانە شەڕ دەکەین و هەبوونی خۆمان سەلماندووە، دەوڵەتی تورکیا ناچاربوو لە کۆتایید بڵێت کورد بوونی هەیە".

ئاڵدار خەلیل جەختی لە هەوڵەکانی عه‌بدوڵا ئۆجه‌لان بۆ چارەسەری دیموکراتیک کردەوە و وتی: "ڕێبەر ئاپۆ ۲۰ ساڵ لەمەوبەر هەوڵی بەدەستهێنانی چارەسەرەیدا، بەڵام لەو کاتەدا دەسەڵاتدارانی تورک ئەو تێگەیشتن و درکەیان نەبوو کە بتوانن لێی تێبگەن، ئێستا تێدەگەن ڕێبەر ئاپۆ دەیەوێت شەڕ و بارودۆخی تورکیا بگۆڕێت، گۆڕانکاریە بنەڕەتیەکان له تورکیا کاریگەری له سەر سووریاش دەکەن، ئێمە ئەمڕۆ له گەڵ دەسەڵاتدارانی دیمەشق بۆ دامەزراندنی سووریایەکی نوێ دانوستان دەکەین، بەڵام ئەوان دەستپێشخەری ناکەن خۆیان لە گۆشەیەکدا قەتیس کردوە، لەکاتێکدا ئێمە بە ساڵانە ئەو بەربەستانەمان شکاندوە، لەبەر ئەوە دەوڵەتی تورک بەشداری ناکەن. بەبێ بڕیاری تورکیا ناتوانن هیچ هەنگاوێک بنێن، بوێری ئەوەیان نییە کە هەڵوێست وەربگرن".

ناوبراو ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو، "لە ئێستادا پرسی گەڕانەوەی کۆچبەرانی عەفرین و سەرێکانی و گیرسپی لە ڕۆژەڤدایە بەڵام هەنگاو نانێن، هەروەها شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە له ژێر گەمارۆدایە، بۆیە هەم کێشەکانی ئێرە پەیوەندییان بە دیموکراتیک بوونی تورکیاوە هەیە، واتا هەموو ڕێگاکان دەچنەوە ئیمڕاڵی".