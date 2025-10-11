پەکەکە و ئۆجەلان هەنگاوی بەرچاویان بۆ پڕۆسەی ئاشتی هەڵگرتووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تولای حاتیمۆغولاری، هاوسەرۆکی گشتیی پارتی یەکسانیی و دیموکراسیی گەلان لە میانی بەڕێوەچونی دیداری مێری لە شاری هەولێر، لەبارەی پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی و هەنگاوەکانی دەوڵەتەوە قسەی کرد.

تولای حاتیمۆغولاری ئاماژەی بەوەدا، پرسی کورد ١٠٠ ساڵە لە تورکیا بەردەوامە و ڕێگرە لەبەردەم دیموکراتیزەبونی وڵاتدا.

لە میانی قسەکانیدا حاتیمۆغولاری سەرنجی خستەسەر بانگەوازه‌کەی ئۆجه‌لان و وتی، ئۆجه‌لان بە بانگەوازی ٢٧ـی شوبات ویستی کە پرسی کورد بە ڕێگەی ئاشتییانە و دیموکراتیانە چارەسەر بکرێت و ماف و یاسا و ناسنامەی گەلی کورد لە هەمو ئەو ناوچانەی تێیدا دەژین و بەتایبەتی لە تورکیا، دانی پێدابنرێت.

هەروەها وتی: دەیانەوێت سەبارەت بە پرۆسەکە یاسایەکی تایبەت دەربکرێت، پەکەکە و ئۆجه‌لان لە هەندێک بابەتدا هەنگاوی بەرچاویان ناوە، لە تورکیا لیژنه‌یه‌ك لە پەرلەمان پێکهێنراوە و ئەمڕۆ ١٤ـەمین کۆبونەوەی خۆی ئەنجامدا، لیژه‌كه‌ گوێی لەو کەسانە گرتوە کە پشتگیری لە چارەسەری پرسی کورد دەکەن و ئەو کەسانەی کە لە شەڕ و پێکدادانەکاندا ئازاریان چەشتوە.

وتیشی، تۆمارکردنی کێشەکان زۆر گرنگە، بەڵام ئەمە بەس نییە، هێشتا هەنگاوی یاسایی نەنراوە، بۆ نمونە، چاوەڕوانییەک هەیە کە ڕێگە بۆ ئەو ئەندامانەی پەکەکە بکرێتەوە کە چەک دادەنێن، تا بەشداری لە سیاسەتی دیموکراسیدا بکەن، چاوەڕوانی دوەم مافی هیوایه‌ بۆ ئۆجه‌لان، ئێمە دەزانین کە ئۆجه‌لان بۆ ئاشتی و دیموکراسی لە هەر چوار بەشی کوردستان کاردەکات، وەک کارەکتەرێکی سەرەکی دیدگایەکی گرنگی بۆ دیموکراتیزەکردنی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێشکەش کردوە، بۆیە دەبێت مەوداکانی ئازادی بکرێنەوە، لە تورکیا نزیکەی هەشت هەزار زیندانی سیاسی هەن، ئێمە پێمان وایە بۆ ئەوەی هەمو زیندانییە سیاسییەکان ئازاد بکرێن، دەبێت دەست بە هەموارکردنەوەی یاسایی بکرێت، ئەگەر لەم ڕوەوە هەنگاو بنرێت، پرۆسەکە بە ئاشتی تاجداردەکرێت.

حاتیمۆغولاری تانەی وەزارەتی دادی دەوڵەتی تورکی دژی بڕیاری دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا سەبارەت بە دەمیرتاشی بیرهێنایەوە و وتی: ئەگەر سەڵاحەدین دەمیرتاش، فیگەن یوکسەکداغ و هاوڕێ زیندانیکراوەکانی دیکەمان ئازاد بکرێن، متمانەی کۆمەڵگە زیاد دەکات.

هەروەها وتیشی: وەک دەم پارتی، ئێمە لە بابەتی متمانە و بێمتمانەییدا لە دۆخێکی وریایی گوماناوی داین، چاوەڕێی هەنگاوی کۆنکرێتی دەکەین.

تولای حاتیمۆغولاری لەسەر گرنگیی پشتگیری نێودەوڵەتی بۆ ئاشتی و دۆخی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریای وتی: سووریا پێویستی بە دەستورێکی دیموکراسی هەیە، ئەو پێکهاتە دیموکراسییەی کە ئێمە ئێستا باسی دەکەین، خۆبەڕێوەبەرییە، دەبێت تورکیا ڕۆڵی کەمکردنەوەی گرژییەکان ببینێت، نەک زیادکردنیان، و پشتگیری لە دەستپێکردنی پرۆسەی دیموکراتیزەکردن بکات.