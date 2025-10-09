٩ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٧:٥٧

تۆماس باراک نوێنەری سەرۆکی ئەمریکا:

سەردانم بۆ حەسەکە هەڕەشە نەبوو بۆسەر بەرژەوەندیی نیشتمانیی تورکیا

سەردانم بۆ حەسەکە هەڕەشە نەبوو بۆسەر بەرژەوەندیی نیشتمانیی تورکیا

تۆماس باراک نوێنەری دۆناڵد ترەمپ بۆ کاروباری سووریا دەڵێت سەردانەکەی بۆ حەسەکە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی ۱۰ی ئازاردا بووە و لەدژی بەرژەوەندیی نەتەوەیی تورکیا نەبوو.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تۆماس باراک نوێنەری سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (x) بڵاوی کردەوە: "وەک باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەت بۆ سووریا، وەک نێردراوێک سەردانی حەسەکەم کرد بۆ ئاسانکاری و چاودێریکردنی پێشکەوتنەکان لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ١٠ی ئازار لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و حکوومەتی سووریا".

ئەم ڕێککەوتنە نەک تەنها بۆ سەقامگیری و ئاسایشی سووریا، بەڵکوو بە یەکسانی بۆ بەرژەوەندییە ستراتیژییەکانی تورکیا و ئەمریکاش گرنگی هەیە.

ناوبراو دەشڵێت: بە شەفافیەتێکی تەواو و ڕۆحی پێشخستنی سەقامگیری ناوچەیی و هەماهەنگی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و گەیشتنی کۆمەکە مرۆییەکانەوە سەردانی حەسەکەم کرد و  هەموو ئەمانەش ڕاستەوخۆ خزمەت بە بەرژەوەندییە ئەمنی و ئابوورییەکانی تورکیا دەکەن.

نوێنەرەکەی ترەمپ دەشڵێت: هەر بانگەشەیەک بۆ ئەوەی سەردانەکە چالاکییەکانی تێکدانی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی تورکیا یان یەکپارچەیی خاکی تورکیای تێدابووە، بە تەواوی بێ بنەمایە.

تۆماس باراک دەشڵێت: هەر تۆمەتێک لەبارەی بوونی نەخشەیەکەوە، کە هەرگیز لە ژوورێکی کۆبوونەوەدا نەمبینیوە و تێیدا نەبووم، بۆ تێکدانی بەرژەوەندییەکانی تورکیا، بە تەواوی گاڵتەجاڕییە.

ناوبراو ڕاشیدەگەیەنێت: ئەرکی من لەسەر پێشخستنی میکانیزمەکانی هاوکارییە و (هەرواش دەبێت)، ئەمەش  هەڕەشەکانی سنوور بەزاندن کەم دەکاتەوە و پشتگیری لە ئامانجی فراوانتری ئاشتی و ئاوەدانکردنەوەی ناوچەیی دەکات.

News Code 226225

Tags

اخبار مرتبط

Your Comment

You are replying to: .
captcha