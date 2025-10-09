سەردانم بۆ حەسەکە هەڕەشە نەبوو بۆسەر بەرژەوەندیی نیشتمانیی تورکیا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تۆماس باراک نوێنەری سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (x) بڵاوی کردەوە: "وەک باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەت بۆ سووریا، وەک نێردراوێک سەردانی حەسەکەم کرد بۆ ئاسانکاری و چاودێریکردنی پێشکەوتنەکان لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ١٠ی ئازار لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و حکوومەتی سووریا".

ئەم ڕێککەوتنە نەک تەنها بۆ سەقامگیری و ئاسایشی سووریا، بەڵکوو بە یەکسانی بۆ بەرژەوەندییە ستراتیژییەکانی تورکیا و ئەمریکاش گرنگی هەیە.

ناوبراو دەشڵێت: بە شەفافیەتێکی تەواو و ڕۆحی پێشخستنی سەقامگیری ناوچەیی و هەماهەنگی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و گەیشتنی کۆمەکە مرۆییەکانەوە سەردانی حەسەکەم کرد و هەموو ئەمانەش ڕاستەوخۆ خزمەت بە بەرژەوەندییە ئەمنی و ئابوورییەکانی تورکیا دەکەن.

نوێنەرەکەی ترەمپ دەشڵێت: هەر بانگەشەیەک بۆ ئەوەی سەردانەکە چالاکییەکانی تێکدانی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی تورکیا یان یەکپارچەیی خاکی تورکیای تێدابووە، بە تەواوی بێ بنەمایە.

تۆماس باراک دەشڵێت: هەر تۆمەتێک لەبارەی بوونی نەخشەیەکەوە، کە هەرگیز لە ژوورێکی کۆبوونەوەدا نەمبینیوە و تێیدا نەبووم، بۆ تێکدانی بەرژەوەندییەکانی تورکیا، بە تەواوی گاڵتەجاڕییە.

ناوبراو ڕاشیدەگەیەنێت: ئەرکی من لەسەر پێشخستنی میکانیزمەکانی هاوکارییە و (هەرواش دەبێت)، ئەمەش هەڕەشەکانی سنوور بەزاندن کەم دەکاتەوە و پشتگیری لە ئامانجی فراوانتری ئاشتی و ئاوەدانکردنەوەی ناوچەیی دەکات.