لە ڕێککەوتنی کردنەوەی بۆری نەوتی عێراق-تورکیا هاوکار بووین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تامی بروس، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ڕاگەیێندراوێکدا جەختیش كردووە: لە پەیوەندی بەردەوامدان لەگەڵ حکوومەتی عێراق و پابەندبوونی خۆیان بە سەرجەم هاوبەشەکانی لە وڵاتەکە دووپات کردووەتەوە.

هەروەها وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە راگەیاندووە: ئەمریکا پابەندە بە سەرجەم هاوبەشەکانی لە سەرتاسەری عێراق، کە کاردەکەن بۆ بونیادنانی دەوڵەتێکی ڕاستەقینەی خاوەن سەروەری و سەقامگیرو ئاوەدان.

ئاماژەی بەوەش کردووە: لە پەیوەندی بەردەوامداین لەگەڵ بەغدا و پشتگیری لە لایەنە عێراقییە چالاكەکان دەکەین کە هاوبەشمانن لە ئەولەویەت و مەترسییەكانمان.

تامی بروس جەختی لەوەش کردەوە، دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی سوودی بۆ ئەمەریکا و عێراقیش دەبێت.

شایانی باسە ڕۆژی شەممە ۲۷ـی ئەیلوولی ۲۰۲۵، کاتژمێر ۶:۵۰ خولەکی بەیانی، هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا دەستی پێکردەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق، ڕێککەوتوون لە قۆناغی یەکەمدا وەک دەستپێک، ڕۆژانە ۱۹۰ هەزار بەرمیل نەوتی هەرێم هەناردەی بەندەری جەیهان بکرێت، هەروەها هەردوولا لەسەر ئەوەش ڕێککەوتوون کە ۵۰ هەزار بەرمیل نەوتیش بۆ پێویستیی ناوخۆی هەرێم بەکار بهێنرێت.