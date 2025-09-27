٢٧ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١١:٠٩

وەزارەتی نەوتی عێراق:

هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان ده‌ستیپێكرده‌وه‌

هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان ده‌ستیپێكرده‌وه‌

وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاند بە هاوئاهەنگی لەگەڵ وەزارەتی سامانە سرووشتییەکانی هەرێمی کوردستان، هەناردەکردنەوەی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان لە رێگەی بۆریی نەوتی عێراق-تورکیاوە دەستیپێکردەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەیانی ئەمڕۆ شەممە، ۲۷ـی ئەیلوولی ۲۰۲۵، وەزارەتی نەوتی عێراق رایگەیاند، لەسەر راسپاردەی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و بە هاوئاهەنگی لەگەڵ وەزارەتی سامانە سرووشتییەکانی هەرێمی کوردستان، هەناردەکردنەوەی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان لە رێگەی بۆریی نەوتی عێراق-تورکیاوە دەستیپێکردەوە.

بەگوێرەی راگەیێندراوی وەزارەتی نەوت، کاتژمێر ۰۶:۰۰ـی بەیانی، پرۆسەی هەناردەکردنەوە دەستیپێکردووە و بەبێ هیچ کێشەیەکی تەکنیکی بەڕێوەچووە، ئەوەش "سەرکەوتنی هەوڵە هاوبەشەکانی نێوان حکومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ جێبەجێکردنی ئەم دەستکەوتە گرنگە نیشان دەدات".

وەزارەتی نەوتی عێراق، ئەم هەنگاوە بە "هەنگاوێکی دیار" وەسف دەکات "بۆ بەهێزکردنی بەڕێوەبردنی سامانی نیشتمانی بە گیانی هاوبەشی و هاوئاهەنگی بەرز، کە بەشدار دەبێت لە مسۆگەرکردنی بەردەوامیی هەناردەی نەوت و پشتگیریکردنی ئابووریی نیشتمانی".

لە ئاداری ساڵى ۲۰۲۳وە و لە ئەنجامی بڕیارێکی دادگەی پاریس، هەناردەى نەوتى هەرێمى کوردستان لە رێگەى بەندەرى جەیهانى تورکیاوە راگیرا، کە ئەوکات لەگەڵ نەوتى کەرکووکدا بڕەکەى رۆژانە دەگەیشتە نزیکەى ۴۰۰ هەزار بەرمیل.

بەڵام دوای رێککەوتنی هەولێر و بەغدا لەسەر شێوازی هەناردەکردنەوە و رێککەوتنی سێقۆڵیش لەگەڵ کۆمپانیاکان، ئەمڕۆ جارێکی دیکە هەناردە دەستیپێکردەوە. 

لە قۆناخی یەکەمدا ۱۹۰ هەزار بەرمیل هەناردە دەکرێت و، ۲۴ بۆ ۴۸ کاژێر پێویستە تاوەکو نەوت دەگاتە بەندەری جەیهان.

News Code 226152

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha