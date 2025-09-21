سزاکەی شاسوار عەبدولواحید لەلایەن دادگای تێهەڵچوونەوەی سلێمانیەوە پەسەند کرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ یەکشەممە ٢١ـی ئابی ٢٠٢٥، دوای بڕیاری زیدانی کردنی شاسوار عەبدولواحید بۆ ماوەی پێنج مانگ لەلایەن دادگای سلێمانییەوە، ئەمڕۆ دادگای تێهەڵچوونەوەی سلێمانی سزاکەی پەسەند کرد و هەڵینەوەشاندەوە.
ئەوەش لە کاتێکدایە ڕۆژی ۱۱ی (ئاب/۸)ی ئهمساڵ، شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ بە ماددەی ۴۳۱ لە یاسای سزادانی عێراقی دەستگیر کرا، لەسەر سکاڵای شادی نەوزاد ئەندامی پێشووی پەرلەمانی کورستان بە تۆمەتی هەڕەشە و ناوزڕاندن.
ڕۆژی ۲ی (ئهیلول/۹)ی ۲۰۲۵یش، دادوهری دادگای سلێمانی، له سێیهم دانیشتنی ئاسایی خۆیدا، بهپشت بهستن بهبهڵگه و دۆكیۆمێنتهكان بڕیاریدا بهزیندانی كردنی شاسوار عهبدولواحید سهرۆكی جووڵانهوهی نهوهی نوێ بۆ ماوهی پێنج مانگ.
