کاردانەوەی نەوەی نوێ بۆ بڕیاری پێنج مانگ زیندانی کردنی سەرۆکەکەیان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ سێشەممە ۰۲-۰۹-۲۰۲۵ دادگەی سلێمانی سزای ۵ مانگ بەندکردنی بەسەر شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی نەوەی نوێدا سەپاند. دوای بڕیارەکە حیزبەکە ڕاگەیێندراوێکی بڵاو کردەوە.

لە ڕاگەیێندراوەکەدا هاتووە: "بڕیارەکەی ئەمڕۆی دادگەی سلێمانی بۆ ئێمە و هەموو خەڵکی ئازیزی هەرێمی کوردستان چاوەڕوانکراوبوو، چوونکە کاتی دەستگیرکردنی کاک شاسوار و هەڵکوتانە سەر ماڵەکەی لە نیوەشەودا لەلایەن هێزێکی دامامکدارەوە و نەبوونی هیچ بەڵگە و شایەتێک لە کەیسەکەدا، بە ڕوونی پێیگوتین چ دەرئەنجامێک لە بڕیاری دادگە دەکەوێتەوە".

نەوەی نوێ رایگەیاندووە، لە جاران بەگوڕتر کار دەکەن و درێژەپێدەری رێگە و دیدگەی سەرۆکەکەیان دەبن. دەشڵێن: "دەستگیرکردنی شاسوار عەبدولواحید نەوەی نوێ و سەرۆکەکەی لەناو خەڵک خۆشەویستتر دەکات و ئێمە نەک هەر سارد نابینەوە، بەڵکوو کارێک دەکەین کاک شاسوار و خەڵکی هەرێمی کوردستان سەریان پێمان بەرز بێت".

لە کۆتایی راگەیێندراوەکەدا نەوەی نوێ دەڵێت: "لە ئێستاوە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کە لە ۱۱-۱۱ـی ئەمساڵدا ئەنجام دەدرێ هەموو ئامادەکارییەکمان کردووە و ئامادەین".