سەرۆکی نەوەی نوێ دەستەیێكی بۆ بەرێوەبردن حزبەکەی دیاری کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ پێش دەستگیرکردن و حوکمدانی لە دادگای سلێمانی، حەوت کەسی وەک دەستەیەک دەستنیشان کردووە بۆ بەرێوەبردن و سەرکردایەتی کردنی جووڵانەوەکە و کاروبارەکانی هەڵبژاردن لە غیابی خۆیدادەستنیشان کردووە.

میدیای زمانحاڵی نەوەی نوێ ئاماژە بەوەش کردووە، هەر لەگەڵ دەستگیرکردنی شاسوار عەبدولواحید دەستەکە دەستبەکاربووە و لەماوەی رابردوو و لە داهاتووشدا تا ئازادکردنی سەرۆکەکەیان دەستەکە جوڵانەوەکە بەڕێوە دەبەن.

بەپێ زانیارییەکان، دەستەکە پێکدێت لە هەریەکە لە هەردوو سەرۆکی فراکسیۆنەکانی نەوەی نوێ لە عێراق و کوردستان (سروە عەبدولواحید و کوردەوان جەمال) هەروەها هەریەکە لە (ڕێبوار ئەورەحمان، کاوە عەبدولقادر، ئومێد محەمەد، سیپان ئامێدی، فارووق غەفور).

جووڵانەوەی نەوەی نوێ خاوەنی ١٥ کورسی پەرلەمانی کوردستان و ٩ کورسی پەرلەمانی عێراقە.