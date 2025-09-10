پارتی و یەکێتی لەسەر دابەشكردنی پۆستەكان ناکۆکن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەجید محەمەدئەمین، ئەندامی سەرکردایەتیی یەكێتی لە كۆنگرەیەكی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: بەربەستەكانی بەردەم پێكهێنانی حكوومەتی نوێ هەرێم بەشێكی سیاسیەیە و بەشەكەی دیكەش گرفتەكانی بەردەم دابەشكردنی پۆستەكانە.

ناوبراو ئاماژەی بەوەشكرد، لەم دواییانەدا ساردی كەوتوەتە نێوان هەردوولایان، ئەوەش لەسەر هەڵوێستی پارتی دەوەستێت كە یەكێتی تا چ ئاستێک بەرەو ڕووی پێكهێنانی حكوومەتی هەرێم بڕوات. بەڵام بۆ ئەمجارە یەكێتی هاوبەش دەبێت لە دەسەڵات و حكومڕانی هەرێمی كوردستان، نەک بەشدار.

لەبارەی وادەی پێكهێنانی كابینەی نوێی هەرێمی كوردستانەوە، ئەو بەرپرسەی یەكێتی باسی لەوەكرد، "پێم وانیە پێش هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق كە لە مانگی (تشرینی دوەم/۱۱)ـی ئەمساڵ بەڕێوەدەچێت، كابینەی نوێی حکوومەتی هەرێم پێکبهێندرێت".

بەرپرسەکەی یەکێتی ئەوەشی خستەڕوو، پەیوەندی باشی یەكێتی و پارتی رەنگدانەوەی لەسەر دۆخی كوردستان دەبێت، بەڵام لە ئێستادا ئەو دوو حزبە ناكۆكن لەسەر دابەشكردنی پۆستەكان و بەدیاریكراویش ناكۆكیەكە لەسەر پۆستەكانی سەرۆكایەتی هەرێم و وەزیری ناوخۆی هەرێمە.