شاسوار عەبدولواحید بە فەرمانی دادوەر دەستگیر كرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بە وتەی ئەو سەرچاوە ئەمنییە هێزێكی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی لەناو گوندی ئەڵمانی، شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێیان دەستگیر كرد، دەستگیركردنەكە بە فەرمانی دادوەر بووە و بەگوێرەی "ماددەی ۴۳۱ لە یاسای سزادانی عێراقی تایبەتە بە هەڕەشەکردن" ئەو فەرمانەی بۆ دەرچووە لە لایەن هێزێكی پۆلیسی سلێمانییەوە جێبەجێكراوە.

ئەوە لەكاتێكدایە كەناڵی ئێن ئاڕ تی سەر بە نەوەی نوێ، لە سەرەتای ڕووداوەكە بڵاویكردەوە: "هێزێكی ئەمنی چوونەتە سەر گوندی ئەڵمانی و شاسوار عەبدولواحیدیان دەستیگیركردووە".

لایخۆیەوە سروە عەبدولواحید، خوشكی شاسوار عەبدولواحید لە لێدوانێكی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: "هێزێكی ئەمنی شاسوار عەبدولواحیدیان لە ماڵەكەی خۆی بۆ شوێنێكی نادیار ڕفاندووە و پێویستە هاوڵاتیان هەڵوێستیان هەبێت".

ناوبراو دەشڵێت: "كەس نەهاتووە بڵێت سكاڵات لەسەرە، مەسەلەی سكاڵا ڕاست نیە ئەوەی دەڵێن پێشتر ئەمری دەستگیركردنی هەبووە وانیە. ئەوان لە هەڵوێستی شاسوار عەبدولواحید ترساون".