هێزە ئەمریکییەکان لە بەغداوە بەرەو هەولێر دەکشێنەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرچاوەیێک له‌ حکوومەتی عێراق بە کەناڵی جەزیرە-ی ڕاگه‌یاندووه: "هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عەین ئەسەد و فڕۆکەخانەی بەغدا و فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بەرەو هەولێر دەکشێنەوە".

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەش کرد: "کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە مانگی ئەیلوولی داهاتوودا ئەنجام دەدرێت، ئەوەش وەک جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی نێوان بەغدا و واشنتن"، ڕوونیشی کردەوە "مەشقکارە سەربازییەکان لەو وڵاتە دەمێننەوە و هیچ پەیوەندییێکیان بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتییەوە نییە".

كشانه‌وه‌كه‌ به‌پێی ڕێککەوتنی عێراق و ئەمریکایە بۆ کۆتاییهێنان بە ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کە لە مانگی ئەیلولی ۲۰۲۵ دەستپێدەکات، هاوکات هێزەکان لە هەولێر تا ئەیلولی ۲۰۲۶ دەمێننەوە.