ڕێککەوتنی ئەمنی لەگەڵ ئێران، لە چوارچێوەی بەرژەوەندیی نەتەوەییمانە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باڵیۆزخانەی عێراق لە واشنتن لە ڕاگەیەندراوێكدا باسی لهوهكردوه: "لە وەڵامی ئەو لێدوانانەی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەی ئەم دواییەیدا، دووپاتی دەکەینەوە کە عێراق دەوڵەتێکی تەواو سەروەرە و مافی ئەوەی هەیە ڕێککەوتن و یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بە پێی بڕگەکانی دەستور و یاسا نیشتمانییەکانی ئەنجام بدات، بە شێوەیەک کە لەگەڵ بەرژەوەندییە باڵاکانیدا بگونجێت".
ئاماژهی بهوهشكرد، "عێراق سوودمهنده لە پەیوەندی دۆستانە و هاوکاری لەگەڵ ژمارەیێکی زۆر لە وڵاتانی جیهان، لەوانە دراوسێ جوگرافییەکەی، ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و وڵاتانی دۆستی دیکە و ئارهزوو دەکات ئەو پەیوەندییانە لەسەر بناغەکانی ڕێزگرتنی یەکتر و بەرژەوەندی هاوبەش بنیات بنێت".
باڵیۆزخانەی عێراق لە واشنتن ڕوونیشیكردهوه، "عێراق ملکەچی سیاسەتەکانی هیچ وڵاتێک نییە، بڕیارەکانی لە ئیرادەی سەربەخۆی نیشتمانیی وڵاتەکەیەوە سەرچاوە دەگرن، لەو چوارچێوەیەشدا ڕێککەوتنی ئەمنیی ئەم دواییە لەگەڵ لایەنی ئێرانی واژۆ کراوە، لە چوارچێوەی هاوکاریی دووقۆڵی بۆ پاراستنی ئاسایش و کۆنتڕۆڵ کردنی سنووری هاوبەش، بەشێوەیێک کە سەقامگیری و ئاسایشی هەردوو وڵات بەدەستبهێنێت و خزمەت بە ئاسایشی ناوچەکە بە گشتی بکات".
ئهو ههڵوێستهی باڵیۆزخانەی عێراق لە واشنتن لهكاتێكدایه كه دوێنێ سێشهممه وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند، پشتیوانی لە ڕەشنووسی یاساکان ناکات کە عێراق بکاتە بریکاری ئێران.
