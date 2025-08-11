عەلی لاریجانی: خەریکی داڕشتنەوەی ڕێککەوتنێکی ئەمنی نێوان عێراق و ئێرانین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لاریجانی بەر لە سەردانەکەی بۆ عێراق لە کۆنگرەیێکی ڕۆژنامەنووسیدا ڕایگەیاند: لەگەڵ عێراق لە داڕشتنەوەی ڕێککەوتنی ئەمنیداین، ئەمەش خاڵێکی زۆر گرنگە، دەشڵێت: لە پەیوەندییەکانی ئێران لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ، ئاسایشی ئێران خاڵی سەرەکی دەبێت، لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی ئاسایشی وڵاتانی دراوسێ، ئاماژە بەوە دەکات، پەیوەندیەکانمان وەک پەیوەندی بەشێک لە وڵاتان نییە کە تەنها ئاسایشی خۆیان بەلاوە گرنگە، بۆیە لەبارەی پرسی ئاسایش، بیر و ڕا لەگەڵ بەرپرسانی عێراق ئاڵوگۆڕ دەکەین.

لاریجان ئاشکرای کرد، لەو سەردانەیدا بۆ عێراق ڕێککەوتنی نوێ واژۆ دەکرێت، گوتی: لەگەڵ ژمارەیێکی زۆری بەرپرسانی باڵای عێراقی کە دۆستی ئێمەن، گفتوگۆمان دەبێت و بۆ هاوکاریی دوو لایەنە بیر و ڕا ئاڵوگۆڕ دەکەین.

لەبارەی سەردانەکەی بۆ لوبنانیش، لاریجانی ڕایگەیاندووە، بابەتەکانی ئێمە لەبارەی لوبنان، ڕوون و ئاشکران، بۆچوونی ئێمە ئەوەیە، دەبێت گەلی لوبنان یەکگرتوو بن، لە هەموو بارودۆخێکیشدا ئەو یەکگرتووییە بپارێزن، چوونکە سەربەخۆیی لوبنان هەمیشە بۆ ئێران خاڵێکی گرنگ بووە، دەشڵێت: پەرەپێدانی پەیوەندییە بازرگانییەکان و چەند پرسێکی دیکە، لەگەڵ بەرپرسانی باڵای لوبنان گفتوگۆ دەکەین.