دژە تیرۆری عێراق لە زنجیرە ئۆپەراسیۆنێکدا ۱۱ چەکداری داعشی دەستگیر کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەزگای دژەتیرۆری عێراق لە ڕاگەیێندراوێکدا ئەمڕۆ سێشەممە ڕایگەیاند، "لە ئۆپەراسیۆنەکاندا ۵ تیرۆریست لە پارێزگای نەینەوا، ۴ لە کەرکووک، تیرۆریستێک لە سەلاحەدین و بە هاوئاهەنگیش لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی ئۆپەراسیۆنەکانی دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان، توانرا تیرۆریستێک لە پارێزگای سلێمانی دەستگیر بکرێت".

دەزگاکە ئاماژە بەوە دەکات: "۱۰حەشارگە و سێ تونێل لە پارێزگای نەینەوا تێکدراون کە مادەی تەقینەوەی ئامادەکراویان تێدابوو، لەگەڵ تێکدانی ۱۰ حەشارگە لە کەرکووک و حەشارگەیەک لە دیالە."

بەگوێرەی دژەتیرۆری عێراق، "لە چوارچێوەی هاوئاهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی ئۆپەراسیۆنەکانی دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان، "توانرا ۱۳ حەشارگە لە پارێزگای سەلاحەدین بپشکندرێن و پاک بکرێنەوە و سێ تونێلیش تێکدران و دەست بەسەر بڕێک تەقەمەنی و کەلوپەلی جۆراوجۆردا گیرا".