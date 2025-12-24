شاندی ئیمرالی جەخت لەسەر هەڵگرتنی بەربەستەکانی ئازادیی زیندانییان دەکاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دوای كۆبوونەوەكە، میدحەت سانجار لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا، بە ناوی وەفدی ئیمرالییەوە قسەی كرد و رایگەیاند: لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی هەموارکردنەوە یاساییەکانی تایبەت بە پرۆسەکە کرا، لەبارەی ئەو کارانەی وەزارت لەئێستادا بەڕێوەی دەبات زانیاریمان وەرگرت و لەبەرامبەردا وەک وەفدی ئیمرالی پێشنیار و بۆچوونی خۆمان بۆ وەزیری داد دەربڕی.

سەبارەت بە چارەسەری پرسی كورد لە توركیا لەڕووی یاساییەوە، سانجار وتی: تەنها بە زەمینەی دادپەروەری و گرەنتی یاسایی دەتوانرێت ئاشتییەکی هەمیشەیی بەدی بهێندرێت و، لەم بابەتەدا ئەرک و ڕۆڵێکی کاریگەر دەکەوێتەسەر وەزارەتی داد.

سانجار دەشڵێت: "یەکێک لە مژارە سەرەکییەکانی کۆبوونەوەکەمان یازدەهەمین پاکێجی دادوەری بووە، کە لە پەرلەماندا پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت و، ئامانجمانە ئاشتی لەڕێگەی یاساوە مسۆگەر بکرێت و لەسەر زەمینەی دادپەروەری هەمیشەیی بکرێت".

بەقسەی پەروین بوڵدان یەكێكی تر لە ئەندامانی وەفدی ئیمرالی، لە كۆبوونەوەی ئەمڕۆدا لەگەڵ وەزیری دادی توركیا: "بابەتەكانی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ، دۆخی زیندانیانی نەخۆش و پەککەوتەکان کە فایلەکانیان سوتێندراوە" تەوەرێكی تری كۆبوونەوەكە بووە و گیراوانی جێبەجێکردن بووە.

بوڵدان ئاماژەی بەوەشدا، لیژنەکانی چاودێری و ئیداری گرتوخانەکان بەرپرسن لەم پێشێلکاریانەو، لەم بابەتەدا پێشنیار و بۆچونی خۆیان پێشکەشی وەزارەت کردووە.