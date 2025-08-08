لە ئامێدی گۆڕێکی بەکۆماڵ دۆزرایەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سایتی ڕۆژنیووز بڵاوی کردەوە وارشین سەلمان، قایمقامی شارۆچکەی ئامێدی سەبارەت بە دۆزینەوەی گۆڕێکی بەکۆمەڵ ڕایگەیاندووە: گۆڕێکی بە کۆمەڵ لە گوندی مێرگەتیای سەر بە شارۆچکەی ئامێدی دۆزرایەوە، کە ڕووفاتی حەوت شەهیدی سەردەمی بەعسی تێدایە.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کردووە، لە گۆڕە بەکۆمەڵەکەدا ڕووفاتی حەوت شەهیدی سەردەمی بەعسی تێدایە، کە خەڵکی گوندی مێرگەتی بوون و بە جلی کوردییەوە گولـلەباران کراون.

وارشین سەلمان وتیشی: گۆڕەکە لەلایەن کەسانی شارەزاو پسپۆڕەوە هەڵدراوەتەوە و لە ئێستادا ڕەوانەی پزیشکی دادی دهۆک کراون بۆ ئاشکراکردنی ناسنامەکانیان