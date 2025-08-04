بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سزای تەمەلی، بریکاری سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان ''DEM'' لە دواین لێدوانیدا ڕایگەیاند: ''کۆمیسیۆن دەبێت کاری جیددی بکات و کۆتایی بە بابەتی زیندانیانی سیاسی بهێنێت. پێویستە زیندانی کردنی سەلاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ کۆتایی پێبێت و ئەوانەی بەهۆی سیاسەتەوە ناچار بە ئاوارەیی بوون بگەڕێندرێنەوە".

تەمەلی وتیشی: ''دیموکراسی کردنی تورکیا لە ڕێگەی ئازادیی سیاسییەوە دێتە ئاراوە، ئەم کارە لە ڕێگای چارەسەری دیموکراسیانە بۆ پرسی کورد ئەنجام دەدەین".

ناوبراو جەختیشی کردەوە لەوەی، کۆمیسیۆن دەبێت مەرجەکانی سیستەمێکی یاسایی گشتگیر و هێنانەدی دیموکراسی جێبەجێ بکات و پێویستە هەلومەرجی کارکردنی عەبدوڵڵا ئۆجەلان دابین بکرێت تاوەکوو بتوانێت پرۆسەکە بە تەواوی بەرەو پێش ببات.