ئەمڕۆ چوارشەممە دژەتیرۆری کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا بڵاویکردەوە: "کاتژمیر ۹:۳۰ خولەکی بەیانی درۆنێکی بۆمبڕێژکراو لە نزیک گوندی دوگردکانی قەزای مەخمووری سەر بە پارێزگای هەولێر کەوتە خوارەوە و نەتەقییەوە".

لە سەرەتایی ئەم مانگەوە زیاتر لە ۲۰ هێرشی درۆنی کراونەتە سەر هەرێمی کوردستان، لەو ژمارەیەش ۹ هێرشیان بۆ سەر کێڵگە نەوتییەکان بوون، كە بریتی بوون لەكێڵگە نەوتەكانی (خورمەڵە، كۆرمۆر، سەرسنک، ئەتروش، بای حەسەن، پێشخابوور، تاوكێ‌ و هەنت ئۆیڵ).

ڕۆژی دوشەممەی ڕابردوو قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق گەیشتە هەولێر ڕایگەیاند، هێرشەکان زیان بە ناوبانگ و ئابووری عێراق دەگەیەنن و هێرشبەرەکان بە سزای خۆیان دەگەن.

هەروەها بە گوێرەی راگەیەنراوی رووانگەی ئابوریی عێراق ئەو هێرشانە زیانێکی زۆریان بە کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان گەیاندووە و بەشێوەیەکی بەرچاویش بەرهەمهێنانی نەوتیان وەستاندووە".