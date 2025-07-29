لەگەڵ ئەوەدا نین "پڕۆسەی ئاشتی" بە "تورکیای بێ تیرۆر" ناو ببرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، گوڵستان کڵچ کۆچی غیت، جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی دەم پارتی ڕایگەیاند، خۆی و هەریەک لە (دانش بەشتاش، سەروهان ئۆلوچ و جەنگیز چیچەک) پەرلەمانتارانی دەمپارتی، دیاری کراون بۆ ئەوەی بکرێنە ئەندامی کۆمسیۆنەکەی پەرلەمان.

جێگری سەرۆکی دەم پاری جەختی کردەوە، ئەوان دژی ئەوەن کۆمسیۆنەکەی پەرلەمان و پرۆسەکە بەناوی "تورکیای بێ تیرۆر"ـەوە ناو ببرێت.

ناوبراو ڕاشیگەیاند، کێشەی کورد بەبێ باسکردنی هۆکارە سەرەکییەکانی ناتوانرێت چارەسەر بکرێت، پێویستە کۆمیسیۆنەکە دیموکراسیی و ئاشتەوایی لەخۆ بگرێت و بە شێوازێک کار بکات کە کێشەکان بە شێوەیەکی هەمیشەیی چارەسەر بکات.