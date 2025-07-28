دوو ڕۆژ ماتەمینی گشتی لە کوردستان ڕاگەیێندرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ دووشەممە ۶ی گەلاوێژی ۱۴۰۴ی هەتاوی پەیوەندییە گشتییەکانی پارێزگایی کوردستان ڕایگەیاند: "دوابەدوای گیانلەدەستدانی سێ چالاکڤانی ژینگەپارێز، حەمید مورادی، چیاکۆ یووسفینەژاد و خەبات ئەمینی کە بەهۆی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی چیای ئاویەرەوە گیانیان لەدەستدا، ئەمڕۆ بە بڕیاری ئارەش لهۆنی، پارێزگاری کوردستان دوو رۆژ ماتەمینیی گشتیی راگەیێندرا."

پارێزگاریی کوردستان لە پەیامێکی سەرەخۆشیدا دەڵێت: "لەگەڵ ئەوپەڕی خەم و پەژارەیدا، لەدەستدانی تاڵ و دڵتەزێنی کۆچی دوایی سێ لە چالاکڤانانی دڵسۆز، بەپەرۆش و ئازای ژینگەپارێز، حەمید مورادی، چیاکۆ یووسفینەژاد و خەبات ئەمینی کە لە هەڵمەتی کوژاندنەوەی ئاگرەکەی چیای ئاویەری سنە گیانی خۆیان بەخت کرد، بووە هۆی خەمێکی قووڵی بۆ خەڵکی کوردستان و خۆشەویستانی سرووشت لە سەرانسەر وڵات".