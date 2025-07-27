کورتەی هەواڵەکانی ۵ی گەلاوێژی ۱۴۰۴ی هەتاوی

ئۆجەلان ستایشی پرۆسەی چەکدانانی گەریلاکانی پ ک ک دەکات

ناوەندی ڕاگەیاندن و چاپەمەنیی دەم پارتی راگەیێندراوێکی لەبارەی دوایین سەردانی شاندەکەیان بۆ ئیمرالی و دیدار لەگەڵ ئۆجەلان بڵاو کردەوە و تێیدا هاتووە: "ڕۆژی ۲۵ی تەمموزی ۲۰۲۵ دیدارێکی سێ کاژێر و نیوییمان لە زیندانی ئیمراڵی لەگەڵ بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئەنجامدا لە دیدارەکەدا، زانیاری لەبارەی تێبینییەکان و کاردانەوەی رێوڕەسمی چەکدانانی گرووپێک گەریلا لە سنووری پارێزگای سلێمانی لە هەرێمی کوردستان دراوەتە ئۆجەلان و لە بەرامبەردا، ئۆجەلان "شێوازی بەڕێوەچوونی رێوڕەسمەکە، ویست، باوەڕ و سووربوونی پیشاندراو لەبارەی ئاشتی بە زۆر بە نرخ و بەهادار زانیوە.

هەرێمی کوردستان داوای سیستەمی بەرگریی لە ئەمریکا کردووە

بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەمریکا لە هێرشە درۆنییەکانی سەر کێڵگەکانی نەوت لە هەرێمی کوردستان نیگەرانە و ئەو گرێبەستانەی بواری وزە کە هەرێمی کوردستان لە واشنتن کردنی، بەداخەوە بوونەتە ئامانجی ئەو درۆنانەی بەم دواییانە لە کێڵگە نەوتییەکان دران، ناوبراو وتیشی هێرشە درۆنییەکان بەشێوەیەکی بەرچاو ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستانیان کەم کردووەتەوە و ئێمەش داوامان کردووە سیستەمی بەرگریی هەبێت".

وەزیری دەرەوەی فەرەنسا و مەزڵووم کۆبانی لە پاریس کۆ بوونەوە

مەزڵووم کۆبانی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات لەگەڵ ژان نۆوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کۆ بووەوە، وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا لەمبارەوە ڕایگەیاند: " وەزیری دەرەوەی فەرەنسا داوای دۆزینەوەی چارەسەرێکی ئاشتیانەی کردووە بۆ یەکخستنی سووریا و زامن کردنی مافەکانی کورد لەڕێی دیالۆگەوە".