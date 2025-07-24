دەکرێت بە ڕێککەوتنێکی دەستووری ببینە بەشێک لە سوپای سووریا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەبجەر داوود، وتەبێژی ‌هێزەکانی سووریای دیموکرات لە لێدوانێکدا ئاماژەی بەوەکرد: "بەهۆی بەردەوامی گرژییەکانی سووریا و پەرەسەندنی توندوتیژییەکان و هەڕەشەکانی داعش، مەحاڵە هێزەکانمان چەکەکانیان ڕادەست بکەن".

ناوبراو ئەوەشی خستەڕوو: "هەسەدە دەتوانێ لە ڕێگەی ڕێککەوتنێکی دەستورییەوە پەیوەندی بە سوپای سووریاوە بکات کە دان بە تایبەتمەندی پێکهاتەی کوردیدا بنێت".

وتەبێژی هەسەدە باسی لەوەش کرد، هەسەدە لەگەڵ شەڕدا نییە، بەڵکوو لە هەر شوێنێک ئامادە بێت بەرگری لە گەلەکەی دەکات.