ڕوبیۆ جەخت لە گرنگیی پێدانی بەردەوامی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تامی برووس، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند، مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە قسەی لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد سەبارەت بە هێرشەکانی ئەم دواییە بۆسەر ژێرخانی وزە، بەتایبەتیش ئەوانەی لەلایەن کۆمپانیا ئەمریکییەکانەوە بەڕێوەدەبرێن.

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا جەختی لە گرنگیی لێپرسینەوە لە ئەنجامدەرانی هێرشەکان و رێگری کردن لە دووبارەبوونەوەیان لە داهاتوودا لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە کردووەتەوە.

لە ڕاگەیێندراوەکەدا هاتووە، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئاماژەی بە گرنگیی پێدانی بەردەوامی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی بۆریی عێراق - تورکیاوە کرد.

لایخۆیەوە نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەبارەی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکە ئاماژەی بەوە کردووە، سوودانی گوتوویەتی، دەبێت هەرێمی کوردستان پابەند بێت بە بڕیارەکانی دوایین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقەوە، ئەوەش بە رادەستکردنی داهاتی نەوتی و نانەوتی بە خەزێنەی گشتیی وڵات.

بەپێی نووسینگەی ڕاگەیاندنەکەی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئەوەشی خستووەتەڕوو، چوارچێوەکانی یاسای بودجە و بڕیاری دادگەی فیدراڵی هاوکار دەبن لە چارەسەرکردنی کێشە دارایی و یاساییەکان لەنێوان هەولێر و بەغدا.