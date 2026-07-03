نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کۆ بوویەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی ۳ی تەممووزی ۲۰۲۶، لە کۆبوونەوەکەدا، پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێران و گرنگیی فراوانکردنی ئاسۆکانی هاوکاری و هەماهەنگیی هاوبەش تاوتوێ کران. هەروەها هەردوولا پشتگیریی خۆیان بۆ پەیوەندیی لەمێژینە و دۆستانەی نێوان هەردوولا لە سەرجەم ئاستەکاندا دووپات کردەوە.

بارودۆخی ناوچەکە و دوایین پێشهاتەکان، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو؛ لەمبارەیەوە نێچیرڤان بارزانی و محەمەد باقر قالیباف جەختیان لەسەر گرنگیی پاراستنی ئاسایش، ئارامی، سەقامگیری و پشتبەستن بە دیالۆگ و چارەسەرکردنی ئاشتییانەی کێشە و ئاڵۆزییەکان کردەوە.

هاوکات، دوایین پێشهاتەکانی گفتوگۆی نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و ئەمریکا بۆ گەیشتن بە رێککەوتن، تەوەرێکی دیکەی سەرەکیی کۆبوونەوەکە بوو. هەردوولا هیوای سەرکەوتنیان بۆ گفتوگۆ و هەوڵە دیپلۆماسییەکان خواست، بە ئامانجی هێنانەدیی ئارامی و سەقامگیرییەکی هەمیشەیی بۆ ناوچەکە.