گیانلەدەستدانی توێژەرێک چۆن ڕوانینی ئەورووپای بۆ کورد گۆڕی؟

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە زستانی ساڵی ١٨٢٩دا، فریدریش ئیدوارد شولتس، شوێنەوارناس و ڕۆژهەڵاتناسی ئەڵمانی، لە کاتێکدا سەرقاڵی ڕاپەڕاندنی یەکێک لە گرنگترین ئەرکە زانستییەکانی ئەورووپا بوو لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لە ناوچەی حەکاری لە کوردستانی تورکیا کوژرا. ئەم ڕووداوە نەک تەنها کۆمەڵگەی زانستیی ئەورووپای تووشی شۆک کرد، بەڵکوو بۆ چەندین دەیەش کاریگەریی قورسی هێنایە سەر ڕوانینی ڕۆژاوا بەرامبەر بە کورد.

شولتس لە ساڵی ١٨٢٦دا لەسەر داوای دەوڵەتی فەڕەنسا و بە پاڵپشتیی ڕاستەوخۆی وەزارەتی دەرەوەی ئەو وڵاتە، ڕێگەی ئێران و کوردستانی گرتە بەر. ئەم ئەرکە مێژووییە بە پێشنیازی ئانتوان-ژان سێن مارتن، ڕۆژهەڵاتناسی ناوداری فەڕەنسی داڕژابوو، ئامانجەکەشی لێکۆڵینەوە بوو لە زمانە کۆنەکان، دەستنووسە مێژووییەکان، پاشماوە شوێنەوارییەکان و شارستانییەتە دێرینەکانی ڕۆژهەڵات، بەتایبەت لە ناوچە کوردنشینەکاندا. دەوڵەتی فەڕەنسا بودجەیەکی خەیاڵی و بەرچاوی بۆ ئەم پڕۆژەیە تەرخان کردبوو؛ هەنگاوێک کە سەلمێنەری ئەو ڕاستییە بوو کە پاریس ئەم گەشتەی تەنها وەک نێردراوێکی زانستیی پەتی نەدەبینی، بەڵکوو وەک بەشێک لە ستراتیژیی ناسینی خۆی بۆ ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لێی دەڕوانی.

شولتس توێژەرێکی گەنج بەڵام ناسراو بوو. ئەو پێش گەشتەکەی بۆ حەکاری، توانیبووی لە کۆمەڵێک کەتێبەی ئۆرارتوویی لە دەوروبەری دەریاچەی وان و گەرووی کێلەشین کۆپیکاری و نوسخەبەرداری بکات؛ ئەو بەرهەمانەی کە دواتر لە ناسینی شارستانییەتی ئۆرارتوودا بایەخێکی بێڕادەیان هەبوو. هەر ئەم دەستکەوتانە بوونە هۆی ئەوەی ناوی ئەو لە نێو بازنە زانستییەکانی ئەورووپادا دەنگ بداتەوە.

بەڵام گەشتەکەی هاوکات بوو لەگەڵ یەکێک لە پڕشێواوترین قۆناغەکانی مێژووی ناوچەکە. شەڕی نێوان ئێران و ڕووسیا (١٨٢٦ تا ١٨٢٨) تازە کۆتایی هاتبوو و هاوسەنگیی هێز لەسەر سنوورەکانی ئێران، عوسمانی و قەفقاز تووشی گۆڕانکاریی گەورە ببوو. ئامادەیی هێزەکانی ڕووسیا، کێبڕکێی نێوان تاران و ئەستەمبووڵ و ململانێی نێوان میرە خۆجێییەکانی کورد، کەشێکی پڕ لە بێمتمانەیی و ناامنی خوڵقاندبوو؛ کەشێک کە تێیدا هەر گەشتیارێکی بیانی دەکرا وەک سیخوڕ یان نێردراوی یەکێک لە هێزە ناوچەیی یان ئەورووپاییەکان سەیر بکرێت.

شولتس پاش کۆتاییهاتنی شەڕەکە، جارێکی تر ڕووی کردەوە لە تەورێز و نزیکەی هەشت مانگ لەوێ مایەوە. لەم ماوەیەدا سەرەڕای خوێندنی زمانی فارسی و کوردی، لەسەر پێکهاتەی کۆمەڵایەتی و کلتووری خەڵکی ناوچەکەش توێژینەوەی کرد. پاشان بڕیاری دا پێش سەرما و سۆڵەی زستان، گەشت بکات بۆ ناوچە شاخاوییەکانی حەکاری؛ ناوچەیەک کە لەو سەردەمەدا بۆ ئەورووپاییەکان تا ڕادەیەکی زۆر نەناسراو بوو. یەکێک لە گرنگترین ئامانجەکانی ئەم گەشتە، سەردانیکردنی "قودشانس" بوو، کە بارەگای ڕێبەری کەنیسەی ئاشووریی ڕۆژهەڵات بوو. ئەم ناوچەیە نەک تەنها لە ڕووی ئایینییەوە گرنگیی هەبوو، بەڵکوو لە دڵی قەڵەمڕەوی میرە کوردەکاندا هەڵکەوتبوو و چوونە ناوەوەی بە بێ ڕەزامەندیی دەسەڵاتدارە خۆجێییەکان کارێکی مەحاڵ بوو.

سەرەڕای ئەمەش، زۆرێک لە بەرپرسانی ئێرانی و ناسیاوەکانی شولتس، هۆشدارییان پێدا و لەم گەشتە پەشیمانیان کردەوە. پارێزگاری ورمێ و چەندین بەرپرسی ناوچەکە ئاگاداریان کردەوە کە حەکاری بە تەواوی لە دەرەوەی کۆنترۆڵی دەوڵەتە ناوەندییەکانە و کێبڕکێی سیاسی و سەربازی تێیدا گەیشتووەتە لووتکە. تەنانەت پێشنیازیان بۆ کرد بۆ پاراستنی گیانی، پاسەوانی تایبەت لە هێزە خۆجێییەکان لەگەڵ خۆی ببات، بەڵام شولتس ئەم هۆشدارییانەی بە هەند وەرنەگرت و بڕیاری دا بەرنامەکەی وەک خۆی جێبەجێ بکات. متمانەی لەڕادەبەدەری ئەو بە پشتگیرییەکان و ئەو خەیاڵەی کە گوایە ئەرکە زانستییەکەی هیچ هەستیارییەک دروست ناکات، دواتر بووە هۆکاری سەرەکیی تیاچوونی لەم گەشتەدا. لە ناوچەیەکدا کە گومان، کێبڕکێی دەسەڵات و ململانێی ناوخۆیی سێبەری خستبووە سەر پەیوەندییە سیاسییەکان، چالاکییەکانی توێژەرێکی بیانی بە ئاسانی دەکرا وەک کارێکی سیخوڕی و هەواڵگری لێک بدرێتەوە. شولتس بێ ئەوەی لە دەرئەنجامەکانی ئەم گومانە ئاگادار بێت، بەرەو حەکاری بەڕێ کەوت؛ گەشتێک کە بڕیار بوو ببێتە یەکێک لە بەناوبانگترین و پڕمشتومڕترین ڕووداوەکانی مێژووی دۆزینەوەکانی ئەورووپا لە کوردستاندا.

حەکاری؛ کێبڕکێی هێزە ناوچەییەکان و لەدایکبوونی گومان بەرامبەر بە شولتس

کاتێک فریدریش ئیدوارد شولتس لە پایزی ١٨٢٩دا بەرەو حەکاری کەوتە ڕێ، ئەم ناوچەیە تەنها هەرێمێکی شاخاویی دوورەدەست نەبوو، بەڵکوو ببووە یەکێک لە ئاڵۆزترین چەقەکانی ململانێی سیاسی لەسەر سنوورەکانی ئێران و ئیمپراتۆریەتی عوسمانی. دەسەڵاتی دەوڵەتە ناوەندییەکان لەم ناوچەیەدا زۆر لاواز بوو و بەڕێوەبردنی کاروباری وڵات بە تەواوی لە دەستی میر و سەرۆک هۆزە کوردەکاندا بوو.

شەڕی تازە کۆتاییهاتووی نێوان ئێران و ڕووسیا، هاوسەنگیی هێزی لە سەرانسەری ناوچەکەدا شێواندبوو. سوپای ڕووسیا لە کاتی شەڕەکاندا تا بەشێک لە ناوچە کوردنشینەکان پێشڕەویی کردبوو و ئەم ئامادەیی کۆمەڵە سەربازییە، نیگەرانییەکی بەرفراوانی لە نێو فەرمانڕەوا خۆجێییەکاندا دروست کردبوو. لە لایەکی دیکەوە، دەوڵەتی قاجاریش هەوڵی دەدا پێگەی خۆی لە ناوچە سنوورییەکاندا بپارێزێت، لە کاتێکدا ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بەدەست کێشە ناوخۆییەکان و لێکەوتەکانی شکستی سەربازییەوە دەیناڵاند. دەرئەنجامی ئەم دۆخە، دروستبوونی بۆشایی دەسەڵات و زیادبوونی بێمتمانەیی لە نێوان کارەکتەرە جیاوازەکاندا بوو.

لە کەشێکی ئاوادا، هەر کەسێکی بیانی کە لە ناوچەکەدا هاتوچۆی بکردایە، بە چاوی گومانەوە سەیر دەکرا. گەشتی زانستی، نەخشەهەڵگرتن، تۆمارکردنی شوێنەوارە مێژووییەکان و تەنانەت تێبینی نووسین لەسەر ڕێگا و گوندەکان، دەکرا وەک چالاکییەکی هەواڵگری بۆ یەکێک لە هێزە دەرەکییەکان پێناسە بکرێت.

حەکاری؛ ناوچەیەک دەرچوو لەژێر ڕکێفی دەوڵەتە ناوەندییەکان

ڕێگای شولتس بە "باشقەڵا"دا تێدەپەڕی؛ شارێک کە چەقی دەسەڵاتی یەکێک لە گرنگترین بنەماڵە فەرمانڕەواکانی حەکاری بوو. لەو سەردەمەدا، مستەفا خان حوکمی ئەم ناوچەیەی دەکرد و براکەی، نوروڵڵا بەگ، یەکێک بوو لە بەدەسەڵاتترین فەرمانڕەواکانی کورد. هەردووکیان لە ناوچەیەکدا حوکمڕانییان دەکرد کە سەربەخۆییەکی کرداریی بەرچاوی لە دەوڵەتی عوسمانی هەبوو و بڕیارە ئەمنی و سیاسییەکان زیاتر لە لایەن خۆیانەوە دەدران. بەپێی گێڕانەوەی وتارەکە، شولتس لە سەرەتای چوونە ناوەوەیدا بە ڕێز و میواندۆستی پێشوازیی لێکرا؛ ڕەفتارێک کە لەگەڵ نەریتی باوی میرە کوردەکان بەرامبەر بە میوان دەگونجا. بەڵام ئەم نواندنی دۆستایەتییە بە واتای متمانەی تەواوەتی نەبوو. وەرچەرخانە سیاسییەکانی ناوچەکە وای کردبوو کە ڕێبەرە خۆجێییەکان بەرامبەر بە پاڵنەری ڕاستەقینەی هەر گەشتیارێکی بیانی تیژبین و هەستیار بن.

ئەو ڕەفتارانەی گومانەکانیان قووڵتر کردەوە

نووسەری وتارەکە پێی وایە کۆمەڵێک لە بڕیارەکانی شولتس، بە بێ ئەوەی خۆی بییەوێت، گومانی دەوروبەرەکەی زیاتر کرد. ئەو لە درێژەی گەشتەکەیدا، تێبینی و یادداشتی وردی لەسەر شوێنەوارە دێرینەکان، قەڵا و سەنگەرەکان، ڕێگا شاخاوییەکان و کەتێبە مێژووییەکان دەنووسی و سەردانی کانگاکانی ناوچەکەشی دەکرد. ئەم کارانە بۆ شوێنەوارناسێک ئاسایی بوون، بەڵام بۆ ئەو کەسانەی لە کەشێکی پڕ لە ململانێی سەربازیدا دەژیان، دەکرا مانایەکی تەواو پێچەوانەی هەبێت.

شولتس هەروەها نموونەی هەندێک بەرد و کەرەستەی کانیی لەگەڵ خۆی هەڵگرت. لە نێو خەڵکی ناوچەکەدا دەنگۆی ئەوە بڵاوبووەوە کە ئەم نموونانە زێڕیان تێدایە و ئەم توێژەرە ئەورووپاییە خەریکی پشکنینی سامانی سروشتیی ناوچەکەیە. ئەم دەنگۆیانە سووتەمەنییان دا بە ئاگر و گومانەکانیان زیاتر قووڵ کردەوە. هۆکارێکی دیکە کە بووە هۆی زیاتربوونی ئەم بێمتمانەییە، بەکارهێنانی ناوی خوازراوی "یوحەنان" بوو لە لایەن شولتسەوە لە بەشێکی گەشتەکەیدا. نووسەری وتارەکە دەڵێت ئەم هەنگاوە پێدەچێت بە مەبەستی ئاسانکاری لە هاتوچۆدا کرابێت، بەڵام دواتر وای کرد هەندێک کەس وا بیر بکەنەوە کە ئەو ناسنامەی ڕاستەقینەی خۆی شاردووەتەوە.

ئەو نامەیەی هەموو شتێکی گۆڕی

بەپێی گێڕانەوەی نووسەر، خاڵی وەرچەرخانی ڕووداوەکان ئەو کاتە بوو کە نامەیەک گەیشتە دەستی نوروڵڵا بەگ. لەو نامەیەدا ئیدعا کرابوو کە شولتس نێردراوی دەوڵەتی ئێرانە و ئەرکی ئەوەیە ڕێگاکانی تێپەڕبوونی هێزە سەربازییەکان و تۆپخانەکان لە حەکاری دەستنیشان بکات. ڕاستی یان درۆی ئەم نامەیە هەرگیز ڕوون نەبووەوە و سەرچاوە مێژووییەکانیش لەسەر نووسەری نامەکە کۆک نین. لەگەڵ ئەوەشدا، هەر ئەم ڕاپۆرتە بەس بوو بۆ ئەوەی ڕوانینی ڕێبەرە خۆجێییەکان بۆ شولتس بە تەواوی بگۆڕێت. چالاکییە توێژینەوەییەکانی ئەو، لە تۆمارکردنی ڕێگاکانەوە بگرە تا پشکنینی شوێنەوارە مێژووییەکان و کانگاکان، ئێستا نەک وەک گەڕانی زانستی، بەڵکوو وەک نیشانەکانی ڕاسپاردەیەکی هەواڵگری لێک دەدرانەوە.

لە نێوان زانست و سیاسەتدا

یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی ئەم گێڕانەوەیە، تێکەڵبوونی توێژینەوەی زانستی و کێبڕکێ جیۆپۆلەتیکییەکانە. لە سەرەتای سەدەی نۆزدەهەمدا، سنووری نێوان چالاکیی زانستی، دۆزینەوەی جوگرافی و کۆکردنەوەی زانیاریی سەربازی هێندە ڕوون نەبوو. زۆرێک لە دەوڵەتە ئەورووپاییەکان ڕاپۆرتە جوگرافی و شوێنەوارییەکانیان بۆ بەرزکردنەوەی زانیاریی خۆیان لەسەر ناوچە ستراتیژییەکان بەکار دەهێنا، هەر ئەم پێشینەیەش وای دەکرد نێردراوە زانستییەکان بەردەوام ڕووبەڕووی گومان ببنەوە. ئەمە بەو مانایە نییە کە شولتس بە حەتمی سیخوڕ بووبێت؛ بەڵکوو نیشانی دەدات کە کەشی ئەمنیی ناوچەکە بە شێوازێک بوو کە ڕەفتارەکانی ئەو بە ئاسانی دەکرا ئەو جۆرە تێگەیشتنە دروست بکات. لە ڕۆژانی کۆتایی مانەوەی شولتس لە حەکاری، ئەم گومانانە گەیشتنە ئەوپەڕی خۆیان. ئەو بڕیارەی لە بەردەمدا درا، نەک تەنها چارەنووسی ئەم شوێنەوارناسە گەنجەی گۆڕی، بەڵکوو بووە یەکێک لە پڕهەراوترین ڕووداوەکانی مێژووی پەیوەندییەکانی ئەورووپا و کوردستان لە سەدەی نۆزدەهەمدا.

کوژرانی شولتس؛ گێڕانەوەیەک لە نێوان ڕاستی، دەنگۆ و تەمومژی مێژووییدا

پاش چەند ڕۆژێک مانەوە لە قودشانس و ئەنجامدانی توێژینەوەی مەیدانی، فریدریش ئیدوارد شولتس ڕێگای گەڕانەوەی گرتە بەر؛ بەڵام چیتر دەرفەتی ئەوەی نەبوو دۆزینەوەکانی بگەیەنێتەوە بە ئەورووپا. لە ڕۆژانی کۆتایی دیسەمبەری ١٨٢٩دا، ئەو لە نزیک باشقەڵا لەگەڵ دوو هاوەڵی مەسیحیی خۆیدا کوژرا؛ ڕووداوێک کە هێشتا لەسەر پاڵنەر و هۆکارە سەرەکییەکانی، یەکدەنگییەکی تەواو لە نێوان مێژوونووساندا نییە.

نووسەری وتارەکە بە پشتبەستن بە گێڕانەوە مێژووییەکان دەڵێت بڕیاری لەناوبردنی شولتس پاش زیاتربوونی گومانەکان لەسەر ئەرکەکەی درا. بەپێی نووسینی ئەو، نوروڵڵا بەگ، یەکێک لە بەدەسەڵاتترین میرەکانی حەکاری، پاش وەرگرتنی ڕاپۆرتێک لەسەر ئەوەی کە شولتس جاسوسە، فەرمانی کوشتنی دەرکرد و جێبەجێکردنی ئەم فەرمانەشی سپارد بە برازاکەی خۆی، سلێمان بەگ. لەسەر بنەمای ئەم گێڕانەوەیە، کۆمەڵێک چەکدار کە پێشتر لەژێر ناوی پاسەوان لە تەنیشت شولتسدا بوون، لە نیوەی ڕێگادا هێرشیان کردە سەر خۆی و هاوەڵەکانی و کوشتیانن. ئامانجی ئەم هەنگاوە، بە بڕوای نووسەر، تەنها لەناوبردنی کەسێک نەبوو، بەڵکوو ڕێگریکردن بوو لە گواستنەوەی ئەو زانیارییانەی کە دەدرا بڕوا کە لە داهاتوودا لە بەرژەوەندیی دەوڵەتی ئێران یان یەکێک لە هێزە ئەورووپاییەکان بەکار بهێنرێت.

گێڕانەوەی فەرمی؛ هێرشی چەتەکان

لەگەڵ بڵاوبوونەوەی هەواڵی ئەم ڕووداوە، یەکەمین ڕاپۆرتە فەرمییەکان لە ئێراندا، کوژرانی شولتسیان خستە ئەستۆی ڕێگر و چەتەکان. ئەم گێڕانەوەیە جەختی دەکردەوە کە هێرشبەرەکان بە پاڵنەری دزینی سامانی کاروانەکە دەستیان داوەتە ئەم تاوانە. بەڵام نووسەری وتارەکە ئەم ڕوونکردنەوەیە بە ناتەواو دەزانێت. ئەو پێی وایە ئەگەر پاڵنەری سەرەکی تاڵانکردن بووایە، هیچ پێویستییەک بە کوشتنی کەسانی دیکە نەبوو کە لە وردەکاریی ڕووداوەکە ئاگادار بوون. هەروەها هەوڵدان بۆ شاردنەوەی ڕووداوەکە و ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی هەواڵەکەی، ئەو ئەگەرە بەهێز دەکات کە بابەتەکە ڕەهەندی سیاسی هەبووە. سەرەڕای ئەمەش، دەبێت سەرنج بدرێت کە بەڵگە مێژووییە بەردەستەکان بۆ سەلماندنی بنبڕی ئەم ئیدعایە بەس نین و زۆرێک لە توێژەران هێشتا لەسەر هۆکاری سەرەکیی کوشتنەکە ناکۆکن.

ئایا شولتس سیخوڕ بوو؟

یەکێک لە گرنگترین ئەو پرسیارانەی کە نزیکەی دوو سەدەیە دەخرێتە ڕوو، ئەوەیە کە ئایا شولتس تەنها شوێنەوارناسێک بوو یان لە پاڵ کارە زانستییەکەیدا، ئەرکێکی هەواڵگریشی لەسەر شان بوو؟ نووسەری وتارەکە وەڵامێکی ڕوون بەم پرسیارە ناداتەوە، بەڵام کۆمەڵێک بەڵگە دەخاتە ڕوو کە لە ڕوانگەی ڕێبەرە خۆجێییەکانەوە دەکرایە ببنە هۆی گومان، لەوانە:

تۆمارکردنی وردی ڕێگا شاخاوییەکان و هێڵەکانی پەیوەندی؛

پشکنینی قەڵاکان و بینا مێژووییەکان؛

کۆکردنەوەی نموونەی کەرەستەی کانیی؛

هاوڕێیەتی لەگەڵ پاسەوانانی سەر بە دەوڵەت؛

و بەکارهێنانی ناوی خوازراو لە بەشێکی گەشتەکەیدا.

لەگەڵ ئەوەشدا، هیچ بەڵگەیەکی بنبڕ کە بیسەلمێنێت شولتس بۆ دەوڵەتی فەڕەنسا یان ئێران کاری سیخوڕی کردووە، تا ئێستا بڵاو نەکراوەتەوە. زۆرێک لە مێژوونووسانیش جەخت دەکەنەوە کە ئەم جۆرە چالاکییانە بۆ توێژەران و جوگرافیاناسانی ئەورووپایی ئەو سەردەمە کارێکی باو بووە و بە تەنها بەڵگەی سیخوڕی بە ئەژمار نایەت.

کاردانەوەی ئەورووپا

هەواڵی کوژرانی شولتس بە خێرایی گەیشتە ئەورووپا و دەنگدانەوەیەکی بەرفراوانی لێکەوتەوە. کۆمەڵگەی زانستیی فەڕەنسا و ئەڵمانیا، گیانلەدەستدانی توێژەرێکیان کە داهاتوویەکی گەش و درەوشاوەی بۆ پێشبینی دەکرا، وەک زیانێکی گەورە دانا. دەوڵەتە ئەورووپاییەکانیش داوای ڕوونکردنەوەی ڕەهەندەکانی ئەم ڕووداوەیان کرد. بەپێی هەندێک ڕاپۆرتی مێژوویی، نوێنەرانی بەریتانیا لە ئێراندا هەوڵیان دا نووسراوەکان، تێبینییەکان و پاشماوە بەجێماوەکانی شولتس کۆبکەنەوە و زەمینەی سزادانی ئەنجامدەرانی تاوانەکە بڕەخسێنن. لەگەڵ ئەوەشدا، بارودۆخی ئاڵۆزی سیاسی و لاوازیی دەوڵەتە ناوەندییەکان لە ناوچەکەدا بووە ڕێگر لە بەڕێوەچوونی لێکۆڵینەوەی گشتگیر و سزادانی توندوتیژی کەرە سەرەکییەکان. لە هەندێک سەرچاوەدا هاتووە کە یەکێک لە بکوژە ڕاستەوخۆکان دواتر کوژراوە، بەڵام ڕوون نییە کە ئەمە لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی دادپەروەریدا بووە یان ئەنجامی ململانێی ناوخۆیی نێوان بنەماڵە فەرمانڕەواکانی حەکاری بووە.

سەرەتای گێڕانەوەیەکی ماندوونەناس

مەترسیی مەرگی شولتس تەنها کۆتایی ژیانی شوێنەوارناسێک نەبوو؛ ئەم ڕووداوە بووە خاڵی دەستپێکی گێڕانەوەیەک کە ساڵانێکی زۆر لە ئەدەبیاتی ڕۆژهەڵاتناسیی ئەورووپادا دووبارە دەبووەوە. زۆرێک لە نووسەران، بێ سەرنجدانی پێویست بە بارودۆخی ئاڵۆزی سیاسی و ئەمنیی ناوچەکە، ئەم کوشتنەیان وەک نیشانەیەک لە «توندوتیژیی زگماکی» نێو کۆمەڵگەی کورد ناساند و وێنەیەکی تاکلایەنەیان لە کۆمەڵگەی کوردستان پێشکەش کرد. لە بەرانبەردا، هەندێک لە توێژەرانی هاوچەرخ پێیان وایە کە کوژرانی شولتس زیاتر لەوەی ڕەگی لە دژایەتیی نەتەوەیی یان ئایینیدا هەبێت، بەرهەمی کەشی ناسەقامگیر، کێبڕکێی هێزە ناوچەییەکان، کێشەی تێگەیشتنی ئەمنی و بێمتمانەیی قووڵی باڵادەست بەسەر سنوورەکانی ئێران و عوسمانیدا بووە لە سەرەتای سەدەی نۆزدەهەمدا.

کاریگەریی مەرگی شولتس لەسەر وێناکردنی کورد لە ئەورووپا

کوژرانی فریدریش ئیدوارد شولتس تەنها ڕووداوێکی ناوخۆیی لە ناوچەی حەکاری نەبوو، بەڵکوو بووە ڕووداوێک کە بۆ چەندین دەیە سێبەری خستە سەر ڕوانینی ئەورووپا بۆ سەر کورد. ڕەنگدانەوەی بەرفراوانی ئەم ڕووداوە لە گەشتنامەکان، ڕاپۆرتە دیپلۆماسییەکان و نووسینی مژدەدەرە ئایینییەکاندا، هێدی هێدی وێنایەکی لە کورد لە بیروڕای گشتیی ڕۆژاوادا دروست کرد کە زیاتر لەوەی لەسەر ڕاستی مێژوویی دامەزرابێت، پشتی بە گێڕانەوە سیاسی و ئایدۆلۆژییەکان بەستبوو.

لە کاتی ڕوودانی ئەم کارەساتەدا، زانیارییەکانی ئەورووپا دەربارەی کوردستان زۆر سنووردار بوو و کەمتر توێژەر گەشتی بۆ ئەم ناوچەیە کردبوو. لەبەر ئەوە، کوژرانی شولتس بووە یەکێک لە یەکەمین ئەو چیرۆکانەی کە زۆرێک لە ئەورووپاییەکان لەسەر کوردستان بیستیان. مەرگی شوێنەوارناسێکی گەنج و ناسراو، هەستی گشتیی بزواند و زەمینەی بۆ دروستبوونی وێنایەکی نەرێنی لە کۆمەڵگەی کورد ڕەخساند.

هاتنی مژدەدەرە مەسیحییەکان و گۆڕانی گێڕانەوەکانی ناوچەکە

نووسەری وتارەکە پێی وایە پاش کوژرانی شولتس، سەرنجی ناوەندە ئایینی و سیاسییەکانی ئەورووپا زیاتر لە ڕابردوو ڕاکێشرا بەرەو مەسیحییە ئاشوورییەکانی نیشتەجێی حەکاری. ئەم ناوچەیەی کە تا ئەو کاتە بۆ زۆربەی ئەورووپاییەکان نەناسراو بوو، هێدی هێدی بووە شوێنی مەقسەدی شاندە ئایینییەکان، مژدەدەران و ڕێکخراوە خێرخوازییەکانی ڕۆژاوا. بە بڕوای نووسەر، زۆرێک لەم مژدەدەرانە لە ڕاپۆرتەکانیاندا، کوردیان وەک هۆکاری سەرەکیی ناامنی لە ناوچەکەدا دەناساند و ئاشوورییەکانیان وەک قوربانیی توندوتیژییە ناوخۆییەکان پێشان دەدا. ئەم گێڕانەوانە بە خێرایی لە ڕۆژنامە و ناوەندە ئایینییەکانی ئەورووپادا ڕەنگی دایەوە و یارمەتیدەر بوو لە جێگیرکردنی تێگەیشتنە نەرێنییەکان دەربارەی کورد.

ناکۆکییەکانی ناوخۆی حەکاری و دەستپێکی درزێکی مێژوویی

وتارەکە دواتر باس لە وەرچەرخانەکانی ساڵانی پاش مەرگی شولتس دەکات. بە نووسینی نووسەر، لەگەڵ کۆچی دوایی مستەفا خان لە ساڵی ١٨٣٩دا، کێبڕکێ لەسەر جێگرتنەوەی ئەو لە نێوان نوروڵڵا بەگ و برازاکەی (سلێمان بەگ) توند بووەوە. لەم ململانێیەدا، بەشێک لە ڕێبەرانی ئاشووری، لەوانە "مار شەمعون"، پشتیوانییان لە سلێمان بەگ کرد. نووسەر ئەم بڕیارە وەک خاڵێکی وەرچەرخان لە پەیوەندییەکانی کورد و ئاشووریدا دەبینێت و پێی وایە پاش سەرکەوتنی نوروڵڵا بەگ، بەرەوڕووبوونەوەی لەگەڵ لایەنگرانی ڕکابەرەکەی بووە هۆی زیادبوونی گرژی لە نێوان هەردوو کۆمەڵگەکەدا. لەگەڵ ئەوەشدا، زۆرێک لە مێژوونووسان جەخت دەکەنەوە کە ڕەگی ناکۆکییەکانی کورد و ئاشووری ناتوانرێت تەنها لەم کێبڕکێ بنەماڵەیی یا کوژرانی شولتسدا کورت بکرێتەوە. کۆمەڵێک هۆکاری سیاسی، ئایینی، ئابووری و دەستتێوەردانی دەرەکی ڕۆڵیان لە دروستبوونی ئەم گرژییانەدا هەبوو.

کێبڕکێی هێزە دەرەکییەکان

نووسەر هەروەها جەخت لەسەر ڕۆڵی دەوڵەتە ئەورووپاییەکان لە گۆڕانکارییەکانی حەکاری دەکات. لە ڕوانگەی ئەوەوە، کێبڕکێی ڕووسیا، بەریتانیا و فەڕەنسا بۆ گەشەپێدانی دەسەڵاتیان لە ڕۆژهەڵاتی عوسمانیدا، وای کرد ناوچە کوردنشینەکان زیاتر لە ڕابردوو بکەونە ژێر سەرنجی هێزە دەرەکییەکان. لە کەشێکی ئاوادا، ڕاپۆرتی گەشتیاران، شوێنەوارناسان، دیپلۆماتکاران و مژدەدەرە ئایینییەکان تەنها بەهای زانستییان نەبوو، بەڵکوو دەکرایە لە سیاسەت داڕشتنی دەوڵەتە ئەورووپاییەکانیشدا سوودیان لێ وەربگیرێت. بەم هۆیەش، سنووری نێوان توێژینەوەی زانستی، چالاکیی ئایینی و کێبڕکێ جیۆپۆلەتیکییەکان ڕۆژ بە ڕۆژ کاڵتر دەبووەوە.

لە ڕووداوێکەوە بۆ وێنایەکی باوی مێژوویی

یەکێک لە گرنگترین خاڵەکانی وتارەکە ئەوەیە کە چادۆری چێروکی کوژرانی شولتس بە تێپەڕبوونی کات لە ڕووداوێکی مێژوویی لادەدا و دەبێتە بەشێک لە ئەدەبیاتی ڕۆژهەڵاتناسیی ئەورووپا. لە زۆربەی بەرهەمەکانی سەدەی نۆزدەهەمدا، کورد وەک گەلێکی توندوتیژ، نادیار و دوژمنی مەسیحییەکان دەناسێنرا؛ وێنەیەک کە نووسەر لێکیدەداتەوە کە دەرئەنجامی گشتاندنی ڕووداوێکی تایبەت بووە بۆ سەر کۆی گشتیی کۆمەڵگەیەک.

ئەمڕۆ زۆرێک لە توێژەرانی مێژووی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەو بڕوایەدان کە ئەم جۆرە تێگەیشتنانە لەگەڵ ڕاستی ئاڵۆزی کۆمەڵایەتی و سیاسیی کوردستاندا یەک ناگرێتەوە. ئەوان جەخت دەکەنەوە کە بۆ تێگەیشتن لە ڕووداوەکانی حەکاری دەبێت بارودۆخی ئەو سەردەمە، لاوازیی دەوڵەتە ناوەندییەکان، کێبڕکێی هێزە ناوچەییەکان و دەستتێوەردانە دەرەکییەکان هاوکات لەبەرچاو بگیرێن، نەک ئەوەی بەرپرسیارێتی تەواوی گۆڕانکارییەکان بخرێتە ئەستۆی نەتەوە یان کۆمەڵگەیەک.

شولتس؛ شوێنەوارناس، سیخوڕ یان قوربانیی تێنەگەیشتن؟

نزیکەی دوو سەدە پاش کوژرانی فریدریش ئیدوارد شولتس، هێشتا پرسیارێکی بنەڕەتی بە بێ وەڵام ماوەتەوە: ئایا ئەو تەنها شوێنەوارناس و ڕۆژهەڵاتناسێک بوو، یان ئەرکێکی باڵاتری لە توێژینەوەی زانستی لەسەر شان بوو؟

نووسەری وتارەکە هەوڵ دەدات ئەم ئەگەرە بخاتە ڕوو کە شولتس تەنها توێژەر نەبووە و ڕەنگە چالاکییەکانی بە ئامانجی هەواڵگرییەوە بەسترابێتەوە. بەڵام لە هەمان کاتدا دان بەوەدا دەنێت کە هیچ بەڵگەیەکی بنبڕ بۆ سەلماندنی ئەم ئیدعایە لە بەردەستدا نییە. هەر ئەم نەبوونی بەڵگە باوەڕپێکراوانەش وای کردووە کە دۆسیەی کوژرانی شولتس هێشتا لە نێو تەمومژدا بمێنێتەوە.

ڕاستی ئەوەیە کە لە سەرەتای سەدەی نۆزدەهەمدا، سنووری نێوان توێژینەوەی زانستی، دۆزینەوەی جوگرافی و کۆکردنەوەی زانیاریی ستراتیژی ئەوەندە ڕوون نەبوو. زۆرێک لە شوێنەوارناسان، جوگرافیاناسان و ڕۆژهەڵاتناسانی ئەورووپایی، سەرەڕای خوێندنی زانستی، زانیاریی بەنرخیان لەسەر ڕێگاکانی پەیوەندی، سەرچاوە سروشتییەکان، پێکهاتەی دەسەڵات و دۆخی کۆمەڵایەتیی ناوچە جیاوازەکان کۆدەکردەوە؛ زانیارییەک کە دواتر دەکرا بخرێتە بەردەست دەوڵەتەکانی خۆیان. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەم ڕاستییە بە تەنها بەس نییە بۆ سیخوڕ ناساندنی شولتس. تا ئێستا هیچ بەڵگەیەک لە ئەرشیفەکانی فەڕەنسا یان سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانی تر بڵاو نەکراوەتەوە کە نیشانی بدات ئەو نێردراوی فەرمیی دەزگای هەواڵگری یان سەربازیی ئەو وڵاتە بووە. بەم هۆیەش، زۆربەی مێژوونووسانی هاوچەرخ هێشتا ئەو وەک توێژەر و شوێنەوارناسێک دەبینن کە بووە قوربانیی بارودۆخی پڕشێواوی سەردەمی خۆی.

گێڕانەوەیەک کە بووە ڕووداوێکی مێژوویی

یەکێک لە گرنگترین خاڵەکانی ئەم چیرۆکە، کاریگەریی بەردەوامی ئەوە لەسەر مێژوونووسیی ڕۆژاوا دەربارەی کوردستان. کوژرانی شولتس لە دەیەکانی دواتردا چەندین جار لە گەشتنامەکان، ڕاپۆرتە سیاسییەکان و بەرهەمی ڕۆژهەڵاتناساندا دووبارە بووەوە و هێدی هێدی بووە یەکێک لە بنەماکانی نەخشاندنی وێنایەکی نەرێنی لە کورد لە ئەورووپادا. نووسەری وتارەکە پێی وایە ئەم وێنەیە، زیاتر لەوەی دەرئەنجامی لێکۆڵینەوەیەکی گشتگیر بێت لەسەر کۆمەڵگەی کورد، لەسەر ڕووداوێکی ناوازە و گێڕانەوەگەلێک دامەزرا کە لە کەشی کێبڕکێ سیاسی و ئایینییەکانی سەدەی نۆزدەهەمدا شێوەیان گرت.

لەو ڕوانگەیەوە، مەرگی شولتس نەک تەنها تراژیدیایەکی مرۆیی بوو، بەڵکوو خاڵی دەستپێکی گێڕانەوەیەک بوو کە بۆ چەندین دەیە کاریگەریی قورسی خستە سەر تێگەیشتنی ڕۆژاوا لە کوردستان. مەرگی فریدریش ئیدوارد شولتس ناتوانرێت تەنها وەک کوشتنێک یان ڕووداوێکی ناوخۆیی سەیر بکرێت. ئەم ڕووداوە لە خاڵی بەیەکگەیشتنی چەندین هۆکاردا بوو، لەوانە: کێبڕکێی هێزە ناوچەییەکان، لاوازیی دەوڵەتە ناوەندییەکان، ململانێی نێوان میرە خۆجێییەکان، بێمتمانەیی بەرامبەر بە بیانییەکان و دەستپێکی کێبڕکێی توندی دەوڵەتە ئەورووپاییەکان بۆ ناسین و دزەکردنە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ڕەنگە هەرگیز نەتوانرێت بە دڵنیاییەوە بوترێت کە شولتس بە تەواوی چ ئەرکێکی لەسەر شان بووە، بەڵام ئەوەی ڕوونە ئەوەیە کە مەرگی ئەو لێکەوتەگەلێکی هەبوو کە زۆر تێپەڕی لە چارەنووسی شوێنەوارناسێک. ئەم ڕووداوە کاریگەریی چەسپاوی لەسەر پەیوەندیی نێوان کۆمەڵگە خۆجێییەکان، سیاسەتی هێزە دەرەکییەکان و وێناکردنی کورد لە ئەدەبیاتی ڕۆژاوادا بەجێهێشت، بە شێوازێک کە بەشێک لەو کاریگەرییە تا ئەمڕۆش لە هەندێک لە گێڕانەوە مێژوویی و میدیاییەکاندا ماوەتەوە.

نووسەر: لەزگین یەعقوب

دەربارەی نووسەر: لەزگین یەعقوب، توێژەری مێژووی هاوچەرخی مێزۆپۆتامیایە. بواری سەرەکیی لێکۆڵینەوەکانی ئەو بریتییە لە مێژووی کورد، ئێزدی و ئاشوورییەکان و پەیوەندیی نێوان ئەم کۆمەڵگەیانە لە کۆتاییەکانی سەردەمی عوسمانی و ئەو ساڵانەی کە دەچنەوە سەر جەنگی جیهانیی یەکەم و قۆناغەکانی دوای ئەو. بەرهەمەکانی ئەو زیاتر دەپڕژێنە سەر تاوتوێکردنی ئەو گێڕانەوە مێژووییانەی کە کەمتر ناسراون دەربارەی کوردستان و باکووری مێزۆپۆتامیا.

سەرچاوە: گۆڤاری ئامارجی