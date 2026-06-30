درەنگ یان زوو نۆرەی لێپێچینەوە لە دۆسیەی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان دێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد حەکیم، وتەبێژی کۆمەڵی دادگەریی کوردستان، سەبارەت بە شەپۆلی دەستگیرکردنەکانی ئەم دوایییە لە عێراق ڕایگەیاند کە ئەم ڕووداوانە وانەیەک بۆ دەنگدەران لەخۆدەگرن و پەیامێکی ڕوون بە هەموو خەڵک دەگەیەنن؛ ئەویش ئەوەیە کە نابێت تەنیا متمانە بە دروشم و ڕوواڵەتی سیاسیی کەسەکان بکرێت.

ناوبراو وتیشی ژمارەیەکی زۆر لە دەستگیرکراوەکان ئەندامانی پەرلەمان بوون کە لە میدیاکاندا خۆیان وەک داکۆکیکاری سەرسەختی مافەکانی خەڵک دەناساند، بە دروشمی بریقەدارەوە قسەیان دەکرد و ڕەخنەیان لە گەندەڵیی بەرپرسان دەگرت، بەڵام لە ڕاستیدا تەنیا بەدوای فریودانی خەڵک و گەورەکردنەوەی پێگەی خۆیاندا بوون.

محەمەد حەکیم زیادی کرد، خەڵکی عێراق، لەوانەش لە هەرێمی کوردستان، دەبێت ئەم ڕاستییە تێبگەن کە ئەگەر خاوەن دەسەڵاتەکان خراپ بەکارهێنان لە سەرچاوە گشتییەکاندا دەکەن، لە دەرەوەی پێکهاتەی دەسەڵاتیشدا کەسانێک هەن کە یاری بە ڕای گشتی دەکەن.

وتەبێژی کۆمەڵی دادگەری لە درێژەدا سێ خاڵی سەبارەت بەم شەپۆلی دەستگیرکردنانە خستەڕوو؛ ئەگەر ئەمڕۆ نەبێت، لە داهاتوودا گەندەڵکاران لە هەرێمی کوردستانیش دەبێت بە سزای کردەوەکانی خۆیان بگەن، وە تەنیا دەرکردنی فەرمانی دەستگیرکردن بەو مانایە نییە کە دەرکەرانی فەرمانەکە خۆیان لە گەندەڵی پاکن، و دەستگیرکراوانی ئێستاش تەنیا «ماسییە بچووکەکانن» و بە گوتەی ئەو، هێشتا نەچوونەتە سۆراغی کەسایەتی و تۆڕە سەرەکییەکانی پشتی پەردەی گەندەڵی.