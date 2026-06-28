١٢ خێزانی سەر بە داعش لە کەمپی ڕۆژەوە گەڕێندرانەوە بۆ ئەندۆنیزیا

بەپێی هەواڵی کوردرێس، بەڕێوبەرایەتیی کەمپی ڕۆژ لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ئاشکرای کرد کە ١٢ خێزانی سەر بە ئەندامانی داعش کە هەڵگری ڕەگەزنامەی ئەندۆنیزین گەڕێندراونەتەوە؛ ئەم هەنگاوەش بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی ئەندۆنیزیا و لە چوارچێوەی پرۆسەی گەڕاندنەوەی هاووڵاتیانی بیانی لە کەمپەکانی ئەو ناوچەیەدا ئەنجام دراوە.

بەرپرسانی کەمپی ڕۆژ ئاشکرایان کردووە پرۆسەی گەڕاندنەوەی ئەم خێزانانە ڕۆژی پێنجشەممە بەڕێوەچووە. ئەم گرووپە کە زیاتر لە ژنان و منداڵان پێکدێن، بە گشتی ٣٣ کەس بوون.

بەپێی ڕاپۆرتەکان، پرۆسەی گواستنەوە و گەڕاندنەوەی ئەم کەسانە دوای تەواوکردنی بەڵگەنامەکان و گرتنەبەری ڕێوشوێنە پێویستەکان بۆ گواستنەوەیان جێبەجێ کراوە.

ئەم ئۆپەراسیۆنە لە چوارچێوەی هەماهەنگیی نێوان بەڕێوبەرایەتیی کەمپی ڕۆژ و حکوومەتی ئەندۆنیزیادا ئەنجام دراوە و بەشێکە لە هەوڵە بەردەوامەکان بۆ گەڕاندنەوەی ئەو هاووڵاتییە بیانییانەی لە کەمپەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریادان بۆ وڵاتانی خۆیان.