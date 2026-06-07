هەوڵ بۆ یەکێتیی دیموکراتی و پاراستنی دەسکەوتە نەتەوەییەکان بەرپرسیارێتیی هەموومانە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بەم جۆرەیە:

"وڵاتپارێزانی هێژا، نوێنەرە بەڕێزەکان، میوانانی ئازیز

پێش هەموو شتێک، بەهەستێکی قووڵی ناخمەوە سڵاو لە ٢٤مین جڤاتی گشتی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان دەکەم و ئەم دیدارە واتادارەتان و ٢٧مین ساڵەی کەنەکەتان لێ پیرۆزدەکەم. منیش لەلایەن خۆمەوە بەشدارییم لە ئاواکردن و دامەزراندنی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان – کەنەکە دا کرد و پشتیوانیم لێیکرد. لە زیندانیش بێت، بەگوێرەی دەرفەتەکان، بەدواداچوونم بۆ خەباتی ئێوە دەکرد و ماوە ماوەش پێشنیارەکانم بۆ ئێوە دەنارد.

هەر گفتوگۆیەک سەبارەت بە داهاتوو و یەکێتی نەتەوەیی، مافە دیموکراتییەکان و ئیرادەی هاوبەشی گەلی کورد بکرێت، پێگەیەکی گرنگی لە کاروانی مێژوویی گەلەکەماندا دەبێت.

ئەمڕۆ گەلی کورد بە قۆناغێکی گرنگی مێژوویی خۆیدا تێدەپەڕێت. کورد کە سەدان ساڵ ڕووبەڕووی سیاسەتی نکۆڵی، لەناوبردن، پارچەکردن و بێ ستاتۆیی بوونەتەوە، بە قوربانیدانێکی مەزنەوە ئیرادەی ئازادیی خۆی پاراست، توانستی سیاسەتی خۆی گەشەپێدا، بوونەتە دینامیکی جڤاکیی هەرە گرنگی خۆرهەڵاتی ناوین. ئیدی ناکرێت باس لە هاوکێشەیەکی خۆرهەڵاتی ناوین بکرێت و حیساب بۆ کورد نەکرێت و ئیرادەیان بە نەبوو لەقەڵەم بدرێت.

ئەم راستییەش بەرپرسیارێتی نوێی بۆ کوردان لەگەڵ خۆیدا دێنێت. پێش هەموو شتێک، بەرەوپێشبردنی کەلتووری دیالۆگ و دانوستاندن و خەباتی هاوبەشی نێوان کوردان ئەرکێکی مێژووییە. یەکێتی نەتەوەیی کورد ئامانجێکی وەها نییە کەوا تەڤگەرێکی سیاسی، پارتێک یان لایەنێک بەتەنیا بیهێنێتەدی. ئەم یەکێتییە تەنیا دەتوانرێت بە هەوڵ و کۆششی هاوبەشی هەموو هێزە سیاسییەکان، ڕۆشنبیران، ژنان، گەنجان و دینامیکە جڤاکییەکانی کورد بونیادبنرێت.

یەکێتی دیموکراتیانەی کورد، نەک هەر نەپەژراندنی جیاوازییەکان نییە، بەڵکو بەپێچەوانەوە بەیەکگەیشتنی جیاوازییەکانە لەسەر زەمینەی دیموکراتی. ئامانج هەر تەنیا یەکدەنگیەک نییە، بەڵکو ئامانج ئەوەیە کەوا لە مژارە نەتەوەییە هاوبەشەکاندا ئیرادەیەکی هاوبەش نیشان بدرێت. پێشخستنی هەڵوێستێکی هاوبەشە لە مەسەلە سەرەکییەکاندا کە بەرژەوەندیی گەلەکەمان بە بنەما وەربگرێت، چیتر رێگە بەوە نەدرێت کوردان دژ بەیەکتری بەکاربهێنرێن و دەستکەوتە نەتەوەییەکان بە ئەقڵییەتێکی هاوبەش بپارێزرێن، پێویستە هەموو ئەمانە لە پرەنسیپە بنچینەییەکانی ئەو یەکێتییە بێت.

هەر بۆیە، پێشخستنی پڕۆژەیەکی بەرفراوانیی دیالۆگ و دانوستاندنی نێوان کوردان گرنگییەکی مەزنی هەیە. رێگای دەربازکردن (تێپەڕاندنی) نەسازان و لێکترازانەکانی ڕابردوو، شەڕ و پێکدادان نییە؛ بەڵکو قسەکردن و گفتوگۆ و دۆزینەوەی چارەسەریی هاوبەشە. دەبێت فیکری کۆنگرەیەکی نەتەوەیی دیموکراتیش وەک گوزارشتکردن لە دامەزراوەبوونی ئەو پێداویستییە ببینرێت.

سەرەڕای ئەمەش، داهاتووی گەلی کورد هەر تەنیا پەیوەست نییە بە یەکێتی نەتەوەییەوە، بەڵکو لەهەمان کاتدا پەیوەستە بە چەمک (تێگەیشتن)ـی کۆمەڵگەی دیموکراتیشەوە، ڕێنماییەکانی کۆمەڵگەی دیموکراتی، چارەسەرکردنی کێشەکان نەک بە شەڕ و توندوتیژی، بەڵکو بەڕێگەی سیاسەت، حقوق و دانوستاندنی دیموکراتی بە بنچینە وەردەگرێت. ئەم ڕێنماییە، یەکسانیی گەلان، دیموکراتیی خۆجێیی، رێکخستنبوونی ئازاد و ژیانی هاوبەش دەپارێزێت.

بژاردەی مێژوویی بەردەم گەلی کورد هەر تەنیا گفتوگۆ لەسەر ستاتۆ نییە، بەڵکو مژاری سەرەکی ئەوەیە ژیانێکی کۆمەڵایەتی (جڤاکی) چۆن بونیاد بنرێت؟ چەمک (تێگەیشتن)ی کۆمەڵگەی دیموکراتی، ئازادیی گەلەکەمان لەگەڵ ئازادیی گەلانی دیکە تاوتوێ دەکات (هەڵدەسەنگێنێت)؛ ئامانجەکەی شەڕ و پێکدادان نییە، بەڵکو ژیانی هاوبەشە، پارچەکردن نییە بەڵکو یەکێتی دیموکراتیانەیە.

ئەوەی ئەمڕۆ پێویستییمان پێی هەیە؛ هاوکات لەگەڵ پێویستیی رۆحی بەهێزی یەکێتی نەتەوەیی نێوان کوردان، پشتیوانی و هاوپشتیی دیموکراتیانەیە لەگەڵ گەلانی خۆرهەڵاتی ناوین و بۆچوونێکی هاوبەشی داهاتووە کە لەسەر بنەمای ئازادیی بونیاد بنرێت. هەربۆیە، مەزنکردنی لێگەڕین(گەڕان)ـی کوردان لەپێناو یەکێتی دیموکراتی، پاراستنی دەستکەوتە نەتەوەییەکان و بەهێزکردنی بەها جڤاکییە دیموکراتییەکان بەرپرسیارێتییەکی هاوبەشی هەموومانە.

بەم هەست و ڕامانانەوە دووبارە سڵاو لە کۆبوونەوەکەتان دەکەم، ئەو گفتوگۆ و دەرئەنجامانەی لێیەوە بەرهەم دێت، خزمەتی یەکێتی، ئازادی و داهاتووی دیموکراتیانەی گەلەکەمان دەکات.

سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم و بەڕێزەوە سڵاو لەهەموو بەشداربووان دەکەم.

عەبدوڵا ئۆجالان

ئیمراڵی، ١ حوزەیرانی ٢٠٢٦".