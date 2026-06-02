هۆشداریی هاوپەیمانان سەبارەت بە هەڵاتنی هەزاران ئەندام و لایەنگری داعش

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاپۆرتێکدا کە لەلایەن فەرماندەیی گشتیی ئۆپەراسیۆنی «ئامانجی نەگۆڕ»ی ئەمریکاوە بڵاوکراوەتەوە، سەرنج خراوەتە سەر ئەو هەڕەشە ئەمنییانەی کە لێکەوتەی ڕاکردنی هەزاران کەس لە ئەندامانی داعش و خێزانەکانیانە لە کەمپ و گرتووخانەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا.
لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە لە دوای هەرەسھێنانی سیستمی دەستبەسەرکردن و چاودێریکردن بەهۆی هێرشی گرووپەکانی سەر بە حکوومەتی کاتی لە سەرەتای ئەمساڵدا، لە نێوان ۱۵ هەزار بۆ ۲۰ هەزار کەس کە گومانی پەیوەندییان لەگەڵ داعش لێدەکرێت، بێسەروشوێن بوون یان ڕایانکردووە.
بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، لە دوای چوونەدەرەوەی بەکۆمەڵی ژنان و منداڵانی بیانی، ژمارەی دانیشتووانی کەمپی «ئەلهۆل» لە نزیکەی ۲۳ هەزار و ۴۰۰ کەسەوە بۆ کەمتر لە ۱ هەزار و ۵۰۰ کەس کەمبووەتەوە.
لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە کە نزیکەی ۱ هەزار و ۵۰۰ کەسیش لە گرتووخانەی «شەددادی» ڕایانکردووە.
لە درێژەی ڕاپۆرتەکەدا هۆشداری دراوە کە شانەکانی داعش دەتوانن لە ڕێگەی خۆڕێکخستنەوەوە، بازنەی چالاکییەکانی خۆیان بەرفراوانتر بکەن.
Your Comment