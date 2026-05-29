تەرمی منداڵێکی خنکاوی تەمەن ۵ ساڵ دۆزرایەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حەمید مەحبووبی وتی: کاتژمێر ٢ی دوای نیوەڕۆی ڕۆژی ڕابردوو، ڕاپۆرتێک سەبارەت بە خنکانی منداڵێکی ٥ ساڵانە کە ناسنامەکەی دیاریکرابوو، گەیشتە ناوەندی کۆنترۆڵ و هاوئاهەنگی بارودۆخی لەناکاوی ئۆپەراسیۆنەکان.

بەڕێوەبەری هەلالی سوور زیادیکرد: بەخێرایی فریاکەوتنکارانی بنکەی فریاگوزاری و ڕزگارکردنی سێ ڕێگای ڕەند، لەگەڵ دوو تیمی پشتگیری لە شاری ماکو، بۆ شوێنی ڕووداوەکە نێردران.

مەحبوبی وتی: لە کۆتاییدا، هێزە فریاگوزارەکان دوای نزیکەی ٧ کاتژمێر گەڕان لە دۆڵی گەشتیاری گوندی ڕەند، تەرمی منداڵە خنکاوەکەیان دۆزییەوە و دوای گواستنەوە، رادەستی دەسەڵاتە پەیوەندیدارەکان کرا.