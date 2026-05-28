٢٨ ئایار ٢٠٢٦ - ١٧:٢٧

ئایەتوڵڵا خامنه‌یی: 

دوژمن به‌نیازه‌ دابه‌شبوونێكی كۆمه‌ڵایه‌تی لە ئێران دروستبكات

ئایەتوڵڵا موجته‌با خامنه‌یی، ڕێبه‌ری باڵای كۆماری ئیسلامی ئێران ئه‌مڕۆ پێنجشه‌ممه‌ رایگه‌یاند، دوژمن بۆ قه‌ره‌بووكردنه‌وه‌ی شكسته‌ سه‌ربازییه‌كانی به‌نیازه‌ دابه‌شبوونێكی كۆمه‌ڵایه‌تی له‌ناوخۆی ئێراندا دروستبكات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئایەتوڵڵا خامنه‌یی له‌ وتارێكدا به‌ بۆنه‌ی ساڵڕۆژی یه‌كه‌مین دانیشتنی ئه‌نجومه‌نی شۆرای ئیسلامیی ئێرانه‌وه‌ رایگه‌یاند: قۆناغی ئێستا، په‌رله‌مانتاران و حكوومه‌ت له‌ پێناو ئاوه‌دانكردنه‌وه‌ی وڵات و به‌دیهێنانی خۆشگوزه‌رانی له‌ به‌رهه‌مهێنان و هه‌لیكار و به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی و هه‌ڵاوسان، پێویسته‌ جگه‌ له‌ره‌چاوكردنی به‌رژه‌وه‌ندییه‌ نیشتمانییه‌كان، به‌ ڕۆحی "جیهادی"ه‌وه‌ كاربكه‌ن.

ڕێبەری باڵای شۆڕش وتیشی، گه‌لی ئێران له‌ ماوه‌ی چه‌ند مانگی ڕابردودا "چاكیی ڕاسته‌قینه‌ی خۆی" له‌ ئیمان و كرداردا سه‌لماندوه‌، ئه‌وه‌ی به‌ "به‌رگریی پیرۆزی سێیه‌م" وه‌سفكرد و جه‌ختی له‌ گرنگی هاوكاریی نێوان ده‌سه‌ڵاتی یاسادانان و جێبه‌جێكردن و دامه‌زراوه‌كانی دیكه‌ بۆ چاره‌سه‌ركردنی كێشه‌كانی هاوڵاتیان به‌تایبه‌تی پرسی ئابووری و بژێوی كرده‌وه‌.

ئایەتوڵڵا خامنه‌یی داوای ده‌ستنیشانكردنی دروستی كاره‌ له‌پێشینه‌كانی كرد" به‌ سوود وه‌رگرتن له‌ توێژینه‌وه‌ و ڕاوێژكاری تایبه‌تمه‌ند، جگه‌ له‌ به‌هێزكردنی په‌یوه‌ندی له‌گه‌ڵ هاوڵاتیان و به‌ره‌نگاربونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی به‌ شێوه‌یه‌كی هه‌مه‌لایه‌نه‌.

ڕێبەری باڵای ئێران ئه‌وه‌شیخسته‌ڕوو، "یه‌كێک له‌ مه‌رجه‌كانی قۆناغی ئێستا ڕاگه‌یاندنی هه‌ڵوێستی شه‌فاف و به‌هێزه‌ له‌ به‌رامبه‌ر خواستی زلهێزه‌ خۆبه‌زلزانه‌كان"، هاوكات گرنگیدان به‌ "پێگه‌ی نوێی ئێران له‌ ناوچه‌كه‌ و جیهان".

