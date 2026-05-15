بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عه‌لی زه‌یدی له‌په‌یامێكدا بڵاویكرده‌وه‌: "سوپاس و پێزانینی خۆم ئاراسته‌ی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌ران و هێزه‌ سیاسییه‌ نیشتمانییه‌كان ده‌كه‌م بۆ پێدانی متمانه‌یان به‌ حكوومه‌ت، له‌ هه‌ڵوێستێكدا كه‌ به‌رجه‌سته‌ی به‌رژه‌وه‌ندی باڵای نیشتمانی و گیانی هاوبه‌شی و به‌رپرسیارێتی ده‌كات".

زەیدی راشیگه‌یاندووه‌، "ئه‌م متمانه‌یه‌ نوێنه‌رایه‌تی ئه‌مانه‌تێكی گه‌وره‌ و به‌ڵێنێک له‌ به‌رده‌م گه‌له‌ ئازیزه‌كه‌مان ده‌كات، بۆئه‌وه‌ی هه‌نگاو بنێین به‌ره‌و چه‌سپاندنی سه‌قامگیری و به‌هێزكردنی شكۆمه‌ندی وڵات و به‌دیهێنانی خواستی عێراقییه‌كان له‌ گه‌شه‌پێدان و دادپه‌روه‌ری و ژیانێكی شكۆمه‌ندانه‌".

له‌ كۆبوونه‌وه‌ی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراقدا، كابینه‌كه‌ی عه‌لی زه‌یدی په‌سه‌ندكرا و ده‌نگ له‌سه‌ر ۱۴ كاندیدی وه‌زاره‌ته‌كان درا، ئه‌و وه‌زاره‌تانه‌شی ماونه‌ته‌وه‌ بڕیاره‌ له‌دوای پشوه‌كانی جه‌ژنی قوربان ده‌نگیان له‌سه‌ر بدرێت.