گفتوگۆی تەلەفۆنیی وەزیرانی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران و تورکیا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەباس عێراقچی لەم پەیوەندییەدا هاوتا تورکییەکەی لە دوایین گۆڕانکارییەکانی پەیوەست بە هەوڵ و دەسپێشخەرییە دیپلۆماسییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ کۆتاییهێنانی یەکجاری بە شەڕی سەپێندراو ئاگادار کردەوە.
عەباس عێراقچی بە ئاماژەدان بە جووڵە سەرکێشییەکانی ئەم دواییەی ئەمریکا لە کەنداوی فارس و هەندێک لێدوانی بێبنەما و سووکایەتیئامێزی بەرپرسانی باڵای ئەمریکا، وتی: "گرژییەکانی ئەم دواییەی هێزەکانی ئەمریکا لە کەنداوی فارس و کردەوە جۆراوجۆرەکانیان لە پێشێلکردنی ئاگربەست، گومانی لەسەر پاڵنەر و جیدیەتی لایەنی ئەمریکی لە ڕێڕەوی دیپلۆماسیدا زیاد کردووە."
وەزیری دەرەوەی ئێران ڕویکردە تێکدەرانەکەی لایەنی ئەمریکی بە هۆکاری لاوازکردنی پڕۆسەی دیپلۆماسی و قووڵبوونەوەی بێمتمانەیی گەلی ئێران بەرامبەر بە نییەتەکانی ئەمریکا زانی. هەروەها ڕایگەیاند کە ڕاگرتنی دەستدرێژییە نایاساییەکان و ڕویکردە چاوچنۆکانە و نالۆژیکییەکانی لایەنی بەرامبەر، مەرجێکی بنەڕەتییە بۆ پێشخستنی پڕۆسەی دیپلۆماسیی ئێستا.
لای خۆشیەوە، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا، جەختی لە پێویستی بەردەوامبوونی هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ کردەوە و پشتگیریی تورکیای بۆ پڕۆسەی دیپلۆماسیی ئێستا لەو بوارەدا دوپات کردەوە.
