بۆ یەکەمجار؛ ئامەدسپۆر سەرکەوت بۆ خولی نایابی تورکیا

سیناریۆی یاریی کۆتایی و گەیشتن بە سوپەرلیگ

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە دوایین گەڕی خولەکەدا، ئامەدسپۆر لە دەرەوەی یاریگەی خۆی ڕووبەڕووی یانەی ئیدر بووەوە. تیپەکە بۆ گەیشتن بە سوپەرلیگ تەنیا پێویستی بە سەرکەوتن بوو، یان چاوەڕێی یەکسانبوون یان شکستی ڕکابەرەکەی دەکرد.

لە یارییەکی ئاستبەرز و پڕ گۆڵدا، هەردوو تیپەکە بە ئەنجامی (٣ - ٣) یەکسانبوون. ئامەدسپۆر بە سوودوەرگرتن لەم یەکسانبوونە و هاوکات یەکسانبوونی یانەی ئێرۆک بەرامبەر پێندیک بە گۆڵێک بۆ هەرلایەک، بە فەرمی وەک خاوەنی پلەی دووەمی ڕیزبەندی خولەکە گەیشتە سوپەرلیگ.

کەرنەڤاڵی ئاهەنگگێڕان و پشتگیریی یانە کوردییەکان

دوای فیکەی کۆتایی، یاریزانانی ئامەدسپۆر لەنێو یاریگەی ئیدر دەستیان بە ئاهەنگگێڕان کرد. هاوکات، هاندەرانی یانەکە لە شارەکانی ئامەد و ئەستەنبوڵ ڕژانە سەر شەقامەکان و بە جۆش و خرۆشەوە ئەم دەستکەوتە مێژووییەیان پیرۆز کرد. لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش، هەردوو یانەی دهۆک و زاخۆ بە فەرمی و بە جیا پیرۆزباییان لە یانەی ئامەدسپۆر کرد.

وەرزێکی پڕ لە گۆڕانکاری و ئامارەکانی ئامەدسپۆر

ئامەدسپۆر وەرزێکی سەخت و پڕ ململانێی بەڕێکرد، کە تێیدا سەرکردایەتیی تیپەکە بەدەست چوار ڕاهێنەری جیاوازەوە بوو. دوایین ڕاهێنەر، سەرتاچ کۆچۆکبایراک بوو کە تەنیا چوار ڕۆژ پێش گەڕی کۆتایی ئەرکەکەی وەرگرت و بە متمانەیەکی زۆرەوە بەڵێنی گەیاندنی تیپەکەی بە لوتکەدا و بەڵێنەکەشی بردە سەر.

ئامارەکانی یانەکە لەم وەرزەدا:

کۆی یارییەکان: ٣٨ یاری

ئەنجامەکان: ٢١ سەرکەوتن، ١١ یەکسانبوون، و ٦ شکست

خاڵەکان: ٧٤ خاڵ (پلەی دووەمی ڕیزبەندی)

هێڵی هێرشبەری: ٨١ گۆڵیان تۆمارکرد (دووەم بەهێزترین هێڵی هێرشبەری خولەکە)

هێڵی بەرگری: ٤٢ گۆڵیان لێکراوە.

دیانێ؛ گۆڵکار و خاوەن ڕیکۆرد

لە پاڵ ئەم سەرکەوتنە مەزنەی یانەکەدا، ئێمبای دیانێ، هێرشبەری سەنیگالیی ئامەدسپۆر، وەرزێکی ناوازەی بەڕێکرد؛ ناوبراو توانی ٢٩ گۆڵ تۆمار بکات و ببێتە گۆڵکاری خولی پلە یەکی تورکیا، بەمەش ڕیکۆردی زۆرترین گۆڵی تۆمارکراو لە یەک وەرزدا لە مێژووی خولەکەدا یەکسان کردەوە.