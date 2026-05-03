عەلی زەیدی لە هەولێر لەگەڵ بارزانییەکان پرسی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق تاوتوێ کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، تەوەری سەرەکیی دیدارەکان تایبەت بوو بە پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ و چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا.

مەسعوود بارزانی: جێبەجێکردنی دەستوور چارەسەری سەرەکییە

لە پیرمام، مەسعوود بارزانی پێشوازی لە عەلی زەیدی و شاندە یاوەرەکەی کرد. لە کۆبوونەوەکەدا، باس لە گرنگیی پەلەکردن لە پێکهێنانی حکوومەت بەپێی ئیستیحقاقی هەڵبژاردن و پابەندبوون بە ماوە دەستوورییەکان کرا.

چارەسەری کێشەکان: بارزانی جەختی لەوە کردەوە کە جێبەجێکردن و پابەندبوون بە دەستوور، چارەسەری سەرەکیی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدایە و داوای کرد بۆ چەسپاندنی سەقامگیری، هەموو لایەک پابەندی دەستوور بن.

داواکاریی شاندی بەغدا: عەلی زەیدی جەختی لە پێویستیی تێپەڕاندنی بابەتە نەرێنییەکانی ڕابردوو و هەڵدانەوەی لاپەڕەیەکی نوێ کردەوە. هاوکات داوای کرد کە کوتلەی پەرلەمانی و حکوومیی پارتی دیموکراتی کوردستان بگەڕێنەوە بەغدا بۆ بەشدارییەکی چالاکانە لە پڕۆسەی سیاسی و پێکهێنانی حکوومەتدا.

نێچیرڤان بارزانی: پێویستە حکوومەتی نوێ خزمەت بە هەموو پێکهاتەکان بکات

لە دیدارێکی دیکەدا لە هەولێر، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و عەلی زەیدی، برەودان بە گفتوگۆکانی نێوان هێزە سیاسییەکانیان تاوتوێ کرد.

پێکهێنانی حکوومەت: هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی بەهێزکردنی گفتوگۆ بە مەبەستی پێکهێنانی حکوومەتێک کە ڕەنگدانەوەی چاوەڕوانییەکانی سەرجەم پێکهاتەکانی عێراق بێت و خزمەتیان بکات.

پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا: لە کۆبوونەوەکەدا ڕێکخستنی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوولا و چارەسەرکردنی کێشەکان لە چوارچێوەی بنەما دەستووری و یاسا کارپێکراوەکاندا بە گرنگییەوە باسی لێوەکرا.

مەسروور بارزانی: دەرفەتێکی نوێ بۆ چارەسەری ڕیشەیی کێشەکان هاتووەتە پێش

هەر لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا، عەلی زەیدی لەگەڵ مەسروور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە. مەسرور بارزانی ئامادەیی هەرێمی کوردستانی بۆ پشتیوانیکردن لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ نیشاندا.

هاوبەشی و دادپەروەری: سەرۆکوەزیرانی هەرێم ڕایگەیاند کە ئێستا دەرفەتێکی نوێ هاتووەتە ئاراوە بۆ چارەسەرکردنی بنەڕەتی و یەکجارەکیی کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێزگرتن لە قەوارەی فیدراڵیی هەرێم. جەختیشی کردەوە کە پێویستە بەڕێوەبردنی پرۆسەی سیاسی لەسەر بنەمای "هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان" بێت.

بەڵێنی بەغدا بۆ هەرێم: لای خۆیەوە، عەلی زەیدی سوپاسی پشتیوانییەکانی مەسروور بارزانی کرد و ڕایگەیاند: "بەهێزبوونی هەرێمی کوردستان، بەهێزبوونی حکوومەتی فیدراڵییە". هەروەها دڵنیایی دا کە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکەن.