بەرپرسانی هەرێم پشتیوانی لە راسپاردنی عەلی زەیدی بۆ سەرۆکایەتیی حکوومەت دەکەن

نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا هیوای سەرکەوتنی بۆ عەلی زەیدی خواست لە ئەرکەکەیدا بۆ "پێکهێنانی حکومەتێکی نیشتمانیی گشتگیر کە وەڵامدەرەوەی خواستەکانی گەلەکەمان بێت لە سەرتاسەری عێراقدا" و کار بکات بۆ چەسپاندنی سەقامگیری و ئاوەدانکردنەوە. هەروەها جەختی لەسەر پشتگیریی خۆی و هەوڵدان بۆ کارکردن لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراو لە پێناو داهاتوویەکی باشتر بۆ عێراقییەکان کردەوە.

لایخۆیەوە بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان وێڕای پیرۆزبایی، ئامادەیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانی بۆ سەرخستنی کابینە نوێیەکە دەربڕی و جەختی کردەوە کە حزبەکەی "هاوکار و یارمەتیدەر دەبێت بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی بەتوانا و گشتگیر". تاڵەبانی ئاماژەی بەوەشکرد، پشتیوانی لەو حکومەتە دەکەن بۆ ئەوەی بتوانێت عێراق لەو قەیرانە ئابووری و ئەمنییانەی ڕووبەڕووی بووەتەوە، دەرباز بکات.

جێگای ئاماژەیە، بەپێی دەستووری عێراق، سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراو (عەلی زەیدی) پێویستە لە ماوەی ٣٠ ڕۆژدا کابینەی حکوومەتەکەی بۆ متمانە پێدان پێشکەشی پەرلەمانی عێراق بکات.