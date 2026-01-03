بۆ ئەوانەی چاوەرێی مارک ساڤایان  و ئۆمێدیان لەسەر هەڵچنیووە!!/ دڵشاد مەجید

کوردپرێس:

مارک ساڤایاش بە موناسەبەو بێ موناسابە ، لێدوانێک دەدات جارێکی تر ئەو لایەنانە دەخاتەوە سەر شەحن.

بەڵام ئەوەی نازانن کە مارک ساڤایا ، لەدۆخێکی زۆر خراپە، هێشتا زۆری ماوە تا دەست بەکار بێ ، بەر لەهەمووشتێک بەدەستهێنانی (متمانەی گشتیە)، چونکە تا متمانەی گشتیت نەبێ ، ناتوانی لەهیچ پۆستێکی حکومەتی ئەمریکی دەست بەکار بێت.

لە ئەمریکا هەر فەرمانبەرێک یا کارمەندێک بیەوێ لە ناو دەزگاکانی حکومەتی ئەمریکی، یا وەک نوێنەری حکومەتی ئەمریکا کار بکات، دەبێت

متمانەی گشتی هەبێت.

لەئەمریکا مەکتەبی بەرێۆبەرایەتی کاروباری فەرمانبەرانی حکومی (OPM)سەرپەرشتی ئەو پرۆسەیە دەکات.

وەرگرتنی ئەو متمانەیەش لە نێوان ( ٣ بۆ ٦) مانگ دەخایەنێ.هەندێ جاریش نزیکەی (یەک) ساڵ دەخایەنێ بەتایبەتی بۆ ئەوانەی، کە بەڕەگەز ئەمریکی نین.

پرۆسەی متمانەی گشتی، پرۆسەیەکی گشتگیرە، لێکۆڵینەوە لە باکگراوندنی سیاسی و خێزانی و کۆمەڵایەتی و پەیوەندیەکان و جۆری ئەو کارانەی کەکردوویەتی دەکات .

هەروەها لێکۆڵینەوە لەو کەسە دەکات نەوەک تێوەگلابێ لە گەندەڵیو پارەسپیکردنەوەو و بەرتیل و گەندەلی سیاسی .

بەڵکۆ لێکۆڵینەوەکە ئەوەندە ووردو گشتگیرە، ئەو دەزگایە هەتا پرسیار لە هەڵسوکەوت و جۆری مامەڵەکردنیشیت دەکات، لە جیرانەکانت و مامۆستای منداڵەکانت و برادەرەکانت. هەروەها لەماوەی لێکۆڵینەوکاندا بەووردی چاودێری پەیوەندیە تەلەفۆنیەکانیشت دەکەن. لەهەمووی گرنگتر مامەڵەی ئەو کەسە لەگەڵ مادەی هۆشبەرەکان بە هەموو جۆرەکانی.

(مارک ساڤایا) نەک مادەی هۆشبەری بەکارهێناوە، بەڵکو بازرگانی بە مادەی ( ماریجوانا) دەکات براندەکەشی ( Leif and Bud)ە.

بۆیە زۆر زەحمەتە مارک ساڤایا ئەو متمانەیە بەدەست بهێنێت.

تاکە ڕێگا لەبەردەم مارک ساڤایا بۆ ئەوەی بەزووترین کات دەست بەکار بێ، تەنیا بە (بڕیارێکی تایبەتی ) ترەمپ، دەتوانێ پرۆسەی متمانەکەی پەلەی لێبکرێ و بۆشی مەیسەر بکرێ.

بەڵام پرسیار ئەوەیە ئەگەر ترەمپ ئەو ڕێوشوێنە بگرێتە بەر لە چاوپۆشینی لە بازرگانیەکەی مارک ساڤایە، ئایا بەیانی ئەم کەیسە لەدژی ترەمپ بەکار ناهێنرێ؟

جگەلەمە مارک ساڤایا تا ئێستا نە تیمی بۆ دانراوە، نە بوودجەی بۆ تەرخان کراوە،سەرباری ئەوەش ئەم کەسە هیچ باکگراوندێکی سیاسی نیە، تا بتوانێ سەری لەپرۆسەی سیاسی ئاڵۆزی عێراق دەربچێ.

ئێستا مارک ساڤایا لە ( هۆڵیدەی - پشووی) سەری ساڵە، نیاز وایە (٦) ی ئەم مانگە بگەڕێتەوە واشنتن.

بۆیە بەتەمای مارک ساڤایا نەبن، زۆر زەحمەتە بتوانێ ئەو ئەرکە جێ بەجێ بکات. بەڕای من شیعەکان پێش هاتنی مارک ساڤایا ، رەنگە حکومەتیش دابمەزرێنن.