بارزانی پیرۆزبایی لە دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق دەکات

سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی نوێی پەرلەمانی عێراق و هەردوو جێگرەکەی دەکات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسعوود بارزانی لە پەیامەکەیدا دەڵێت: "هیوادارم هەڵبژاردنی دەستەی تازەی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی نوێنەران هەنگاوێک بێت لە بەرژەوەندیی هاووڵاتییان و چارەسەرکردنی کێشەکان و بەدیهاتنی برایەتی و تەبایی نێوان سەرجەم پێکهاتەکانی عێراق."

دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق پێکهاتوون لە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆک، عەدنان فەیحان، جێگری یەکەم و فەرهاد ئەترووشی، جێگری دووەم.

دەقی پەیامەکە:

پیرۆزبایی هەڵبژاردنی دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە بەڕێزان هەیبەت حەلبووسی سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران و عەدنان فەیحان جێگری یەکەم و فەرهاد ئەتروشی جێگری دووەمی ئەنجوومەنی نوێنەران دەکەم  و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم.

هیوادارم هەڵبژاردنی دەستەی تازەی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی نوێنەران هەنگاوێک بێت لە بەرژەوەندیی هاووڵاتیان و چارەسەرکردنی کێشەکان و بەدیهاتنی برایەتیی و تەبایی نێوان سەرجەم پێکهاتەکانی عێراق.

