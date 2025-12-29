٢٩ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٧:٢٧

هه‌یبه‌ت حه‌لبووسی به‌ سه‌رۆكی په‌رله‌مان هه‌ڵبژێردرا

له‌ هه‌ڵبژاردنی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراقدا، هه‌یبه‌ت حه‌لبووسی به‌زۆرینه‌ی ده‌نگی په‌رله‌مانتاران به‌ سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نه‌كه‌ هه‌ڵبژێردرا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، له‌ده‌نگدانی ئه‌مڕۆی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراقدا، هه‌یبه‌ت حه‌لبووسی به‌ ۲۰۸ ده‌نگ له‌به‌رامبه‌ر ۲۶ ده‌نگی پووچه‌ڵ، سالم عیساوی ۶۶ ده‌نگ، عامر عه‌بدولجه‌بار ۹ ده‌نگ توانی پۆستی سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌ران بۆ چوار ساڵی داهاتوو مسۆگه‌ر بكات.

عامر فایز، سه‌رۆكی به‌ته‌مه‌نی په‌رله‌مانی ده‌رگای خۆپاڵاوتنی كرده‌وه‌ و دواتر ناوی هه‌ریه‌كه‌ له‌ هه‌یبه‌ت حه‌لبووسی و  عامر عبدولجه‌بار و سالم عیساوی بۆ كاندیدبوون بۆ سه‌رۆكی په‌رله‌مانی عێراق پێشكه‌شكران، به‌ڵام موسه‌ننا سامه‌ڕایی كه‌ كاندیدی هاوپه‌یمانی عه‌زم بو وتارێكی پێشكه‌شی په‌رله‌مانتاران كرد و ڕایگه‌یاند، له‌ پێناو خزمه‌تكردنی گه‌لی عێراق و هاوپه‌یمانی ئه‌نجومه‌نی نیشتیمانی سوننه‌كان له‌ كاندیدبوون ده‌كشێته‌وه‌.

هه‌یبه‌ت حەمەد عەباس حەلبووسی سیاسەتمەدارێکی عێراقییە و لەدایکبووی ساڵی ۱۹۸۰ ، خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسە و لە خولی چوارەمی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراق (۲۰۱۸-۲۰۲۲) وەک سەرۆکی لیژنەی نەوت و وزە لە پەرلەمانی عێراق کاری كردوه‌، بە یەکێک لە سەرکردە دیارەکانی پارتی ته‌قه‌دوم دادەنرێت کە محەمەد حەلبوسی سەرۆکایەتی دەکات.

