هیچ دەزگایەکی حزبی بۆی نییە بەوجۆرە مامەڵە لەگەڵ هاوڵاتیان بکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، له لێدوانێکدا وتی: ئەوەى بەرامبەر میران بەکر کراوە کارێکى نەگونجاوە و بەدواداچوونی بۆ دەکەین، هیچ دەزگایەکی حزبی بۆی نییە بەوجۆرە لە هەولێر مامەڵە لەگەڵ هاوڵاتیان بکات.
ناوبراو وتیشی، میران بەکر سیفەتێکی فەرمی هەیە لە وەزارەتی پێشمەرگە، ئێمە بەداواداچون دەکەین بزانین هۆکارەکی چی بوە، بەڵام بەدڵنیایی ئەوەی ڕوویداوە هیچ پەیوەندییەکی بەدامەزراوەی فەرمی ئەمنییەوە نییە، ئەوەی کراوە کارێکی خراپە و گونجاو نییە لە پایتەخت هیچ هێزێک ئەو جۆرە کارانە بکات.
پارێزگاری هەولێر ڕاشیگەیاند: گیرانی میران هیچ پەیوەندییەکی بە پۆلیس و ئاسایش و دەزگایەکی فەرمییەوە نییە کارێکە حزبێک کردویەتی و لە هەولێر ئەو جۆرە کارانە بۆ هیچ حزبێک رێگەپێدراونییەو لەگەڵ بەڕێزان لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان قسەدەکەین و نابێت جارێکی تر ئەو کارە دوبارە ببێتەوە، رفاندنی کەسێک لە هەولێر و ئازادکردنی دوای چەند کاتژمێرێک بۆ هیچ کەسێک ناچێتە سەر.
