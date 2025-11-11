بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نێچیرڤان بارزانی ئهمڕۆ سێشهممه له بنکهیهکی تایبهت له هۆتێل ڕۆتانای شاری ههولێر دهنگیدا و دواتریش له لێدوانێکیدا بۆ رۆژنامهنووسان رایگهیاند: "له دوای ساڵی ۲۰۰۵ و ئهو قۆناغانهی بهسهر عێراقدا هات، ئێمه هیوادارین ئهم ههڵبژاردنه سهرهتایهکی نوێ بێت بۆ عێراقێکی دیموکراتی فیدراڵ، که ههموو پێکهاتهکان له چوارچێوهی عێراقدا به ههمو ماف و دهستکهوتهکانیان بگهن".
بارزانی وتیشی: بابهتی دهنگدان مافه و بهرپرسیارێتییهکی گهورهشه، هیوادارم ههموو کهسێک له عێراق ئهم بابهته به گرنگ سهیر بکات، له کاتێکدا عێراق کهوتووهته سهر ڕێچکهیهکی دیموکراسی، گرنگه هاوڵاتییانی عێراق و ههرێمی کوردستان به ئهرکی خۆیان ههستن و بهرهو سندووقهکانی دهنگدان بڕۆن.
سهرۆکی ههرێمی کوردستان باسی لهوهش کرد: "هیوادارم ئهم ههڵبژاردنه سهرهتایهکی نوێ بێت بۆ ههموو عێراق، گهلی عێراق شیاستهی ژیانێکی باشتر و ڕۆژێکی باشترن له ژیانیاندا، من هیوادارم خزمهتگوزاری باشتر پێشکهشی گهلی عێراق بکرێت بۆ ئهوهی ژیانێکی باشتر بژین".
ناوبراو جهختیشی کردهوه: ئهم ههڵبژاردنه مانای ئهوه دهگهیهنێت، سهرهتایهکی نوێ دهستپێدهکات له قۆناغی دهستووری عێراق، بۆ ئهوهی ببێته زامنی ئارامی ئهمنیی ههموو گهلی عێراق، ئێمه پێمان وایه ئهوه سهرهتایهکی نوێیه بۆ دهستوور".
