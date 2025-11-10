«عەدنان زەندی»؛ «دەم بەستە» بەرهەم دێنێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم فیلمە سینەماییە بۆ بەشداری کردن لە چل و چوارەمین میهرەجانی فیلمی فەجر ئامادە دەکرێت کە ڕۆڵی سەرەکیی فیلمەکەیش ئەکتەری بەناوبانگ «سیاوەش چراغی پوور» دەیگێڕێت.

دەم بەستە یەکەم ئەزموونی فیلمی درێژی عەدنان زەندی دێتە ئەژمار. ناوبراو چەند دکیومێنتار و کورتە فیلمی لە کارنامەدایە لەوان «دکیومێنتاری حەبیبوڵا» کە بەسەرهاتی حەبیبوڵا زەندی گۆرانیبێژی فۆلکلۆری ناوچەی لەیلاخە، و فیلمی ئەنیمەیشنی «جەنگ و ڕەنگ» کە نازناوی باشترین فیلمی ٦٦ەمین فێستیڤاڵی ناوچەیی لە بووشێهر بەدەست هێنا.