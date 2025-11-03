لە بواری ئاودا عێراق و تورکیا ڕێککەوتنێکی تایبەتیان ئەنجام دا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد شیاع سوودانی، سەرپەرشتی ڕێوڕەسمی واژۆ کردنی میکانیزمی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی تایبەت بە چوارچێوەی هاوکاری لەگەڵ تورکیا لە بواری ئاودا کرد لە نێوان فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوە و هاکان فیدان، هاوتا تورکەکەی.
سوودانی جەختی لە گرنگی بەدواداچوون بۆ جێبەجێ کردنی دەرئەنجامەکانی ئەو ڕێککەوتنە کردەوە، کە ساڵی ڕابردوو لە سەردانەکەی سەرۆککۆماری تورکیا بۆ بەغدا ئەنجامدرا و ئاماژەی بەوەشکرد، قەیرانی ئاو قەیرانێکی جیهانییە و عێراقیش یەکێکە لەو وڵاتانەی کە کاریگەریی لەسەرە.
هەر بەگوێرەی نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران: "سوودانی جەختی لەوە کردەوە کە ڕێککەوتنەکە دەبێتە هۆی چارەسەرێکی بەردەوام بۆ قەیرانی ئاو لە عێراق، لە ڕێگەی پاکێجێک لە پرۆژەی هاوبەشی بەرفراوانەوە لە کەرتەکەدا".
